В Союзе журналистов России просят власти принять меры в отношении YouTube

«Мы выступаем против ущемления прав и цензуры по отношению к СМИ по национальному признаку. Мы за свободный доступ к информации от СМИ, соблюдающих законы и нормы профессиональной деятельности. Мы не призываем к блокировке ресурсов, дающих доступ миллионам людей к информации, но предвзятая модерация и откровенная цензура со стороны цифровых платформ должна иметь последствия для них по всем нормам российского законодательства. Призываем российские власти не оставить данную ситуацию без реакции и принять в отношение Google и видеохостинга YouTube надлежащие меры в соответствии с законодательством», — сказал Соловьев на пресс-конференции, добавив, что СЖР подготовил соответствующее обращение в МИД, Генпрокуратуру и Роскомнадзор.
Он напомнил, что YouTube не только удалил аккаунты RT и Sputnik, которые ориентированы на зарубежную аудиторию, но и аккаунты отечественных СМИ, которые ориентированы и на российскую, и на зарубежную аудиторию. По словам Соловьева, всего было заблокировано более 24 аккаунтов средств массовой информации, а также аккаунты независимых журналистов, которые регулярно смотрели более 60 миллионов человек.
«Речь идёт о масштабной, полноценной цензуре в отношении российской точки зрения на происходящие в мире события. Мы считаем, что эта ситуация является вопиющей и она не должна остаться без ответа», — сказал он.