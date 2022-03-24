Астрономы: толстый диск Млечного пути оказался на 2 млрд лет старше

Наша галактика состоит из нескольких частей, в первую очередь, выделяют диск и гало, сферическую область вокруг диска. Диск, в свою очередь, состоит из толстого диска и тонкого. Большинство видимых на небе звезд относятся к тонкому диску, толстый диск в два раза больше тонкого по высоте, но обладает меньшим радиусом.
Маошен Сян из немецкого Института астрономии им. Макса Планка и его коллеги проанализировали данные космической обсерватории Gaia о яркости и положении звезд. К этим данным они добавили сведения о химическом составе звезд, полученные китайским телескопом LAMOST. Свое внимание исследователи сосредоточили на субгигантах — звездах, у которых остановились термоядерные реакции в ядре и начались в оболочке. Эта стадия существования звезды очень коротка, и позволяет точно установить ее возраст.
Выяснилось, что толстый диск начал формироваться 13 миллиардов лет назад, на два миллиарда лет раньше, чем считалось и спустя 0,8 миллиардов лет после Большого взрыва. Эти данные позволят построить более точную модель формирования нашей галактики и исследовать раннюю историю вселенной.