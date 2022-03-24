Ученые обнаружили судно, которое затонуло 207 лет назад

Обнаружение затонувшего корабля стало результатом скоординированных усилий ученых и археологов из Бюро управления энергией океана США (BOEM), частной археологической фирмы SEARCH, Inc. и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). Команда на борту судна NOAA использовала для исследования морского дна в месте возможного кораблекрушения транспортное средство с дистанционным управлением, управляемое учеными с берега.
Китобойное судно было построено в 1815 году в Вестпорте (штат Массачусетс) и на протяжение 20 лет использовалось для охоты на кашалотов в Атлантическом океане, Карибском бассейне и Мексиканском заливе. Это продолжалось до 26 мая 1836 года, когда сильный шторм сломал обе корабельные мачты и пробил брешь в корпусе брига.
Корабль затонул не сразу в день шторма. Как отмечают исследователи, отчасти это произошло из-за груза китового жира на борту, который обеспечивал плавучесть тонущему судну. Сплоченное сообщество китобоев Массачусетса успело направить корабль к потерпевшей крушение «Индустрии» и снять с нее свыше 36,5 тысяч литров китового жира, части такелажа и один из четырех якорей. Только после этого судно окончательно затонуло.
После того, как «Индустрия» затонула, ее экипаж исчез, и его судьба долгое время оставалась неизвестна. При этом из списков экипажей предыдущих рейсов следует, что на судне служила смешанная команда из белых, чернокожих и коренных американцев.
«Это китобойное судно XIX века поможет нам узнать о жизни чернокожих и коренных американских моряков и их сообществах, а также об огромных проблемах, с которыми они сталкивались на суше и на море», — отметил замминистра торговли США Дон Грейвс.
Благодаря исследованиям служащего Бесплатной публичной библиотеки Вестпорта Робина Уинтерса удалось узнать, что же произошло с экипажем «Индустрии» после крушения. Исследователь разыскал статью, опубликованную Nantucket Inquirer и Mirror 17 июня 1836 года, в которой сообщалось, что команда корабля была подобрана другим китобойным судном судном «Элизабет» и впоследствии благополучно вернулась в Вестпорт.
«Это было крайне удачно для людей на борту. Если бы чернокожие члены экипажа попытались сойти на берег [в штате Миссисипи], они были бы заключены в тюрьму в соответствии с местными законами. И если бы они не могли платить за свое содержание в тюрьме, их бы продали в рабство», — рассказал Джеймс Дельгадо из SEARCH, Inc.
В настоящее время «Индустрия» покоится на глубине более 1,5 километров, но ученые не раскрывают ее точное местоположение, чтобы спасти судно от разграбления. Как отмечают в NOAA, выносить артефакты с корабля незаконно.