Ученые предположили, что название Мачу-Пикчу появилось по ошибке

К такому выводу пришли историк Донато Амадо Гонсалес из Министерства культуры Перу и археолог Брайан Бауэр из Иллинойса. По их мнению, Мачу-Пикчу называлась гора с древним поселением цивилизации Анд, но не сам город. Современное же название появилось в результате ошибки исследователя Хирама Бингама, заново открывшим для мира «потерянный город инков» в 1911 году.
«Мы начали с неопределенности вокруг названия руин на момент первого посещения их Бингамом, а затем просмотрели несколько карт и атласов, напечатанных до этого события», — сообщил Бауэр.
Исследователи нашли обозначение «Уайна-Пикчу» на атласе 1904 года, а также выяснили, что Бингаму один из местных жителей рассказал о потерянном городе, и также назвал его этим именем. Самое же убедительное, на их взгляд, доказательство — из испанской хроники XVI века. Там сообщается о конфликте инков и испанцев уже спустя несколько десятилетий после завоевания конкистадорами Перу. В хронике говорится о том, что индейцы хотели отвоевать место под названием Уайна-Пикчу.