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15:29 (мск), источник: Life.ru

Опрос показал, что чаще всего отвлекает россиян от работы

Как оказалось, многие офисные сотрудники часто переписываются в чатах — это мешает эффективной деятельности.

Источник: Reuters

Россияне склонны часто отвлекаться от работы, в этом призналось более половины опрошенных (51%). Такие данные приводит RT, ссылаясь на исследование центра «Зарплаты.ру».

Наименее сконцентрированы на своей деятельности сотрудники общепита, сферы образования, науки и недвижимости, а вот финансисты и работники транспорта отвлекаются реже других, как показал опрос. Чаще всего мешает труду переписка в личных чатах, рассказало 19% респондентов. Чтение новостей отвлекает 15% сотрудников, телефонные разговоры — 11%, медленно работающая офисная техника — 11%, необходимость помогать коллегам — 8%, постоянные совещания — 8%.

А вот курение, пролистывание ленты в соцсетях, компьютерные игры и просмотр роликов в Интернете отвлекают лишь незначительную часть сограждан. Нашлись и те, кто переключает внимание с рабочего процесса на философские размышления о причинах своих карьерных неудач. Тем самым «съедается» время в офисе, посетовало 3% респондентов. Всего в опросе приняло участие 1790 жителей России из разных регионов в возрасте от 18 до 55 лет.

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