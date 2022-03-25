«Что происходит в нашем теле». В крови человека впервые обнаружили микропластик

Исследователи проанализировали образцы крови 22 анонимных доноров и обнаружили пластиковые частицы размером до 0,0007 мм в 17 из них. Половина образцов содержала ПЭТ-пластик, который обычно используется в бутылках для напитков, а в трети образцов был обнаружен полистирол, используемый для упаковки продуктов. Четверть образцов крови содержала полиэтилен, из которого изготавливаются пластиковые пакеты. Некоторые образцы содержали два или три вида пластика.
«Наше исследование является первым свидетельством того, что у нас в крови есть полимерные частицы — это прорывной результат. Но мы должны расширить исследования и увеличить размеры образцов, количество оцениваемых полимеров», — сказал экотоксиколог Дик Ветхак. Дальнейшие исследования уже ведутся, добавил он.
Влияние микропластика на здоровье человека пока неизвестно. В 2019 году в ВОЗ заявили, что людям «срочно требуются более глубокие знания о воздействии микрочастиц пластмасс на здоровье, поскольку эти частицы присутствуют везде, в том числе в воде, которую мы пьем». В организации отметили, что, судя по имеющейся на тот момент ограниченной информации, в нынешних концентрациях микропластик в питьевой воде не опасен для человека, но «нужно знать больше».
«Главный вопрос в том, что происходит в нашем теле? Удерживаются ли частицы в организме? Транспортируются ли они к определенным органам, например, преодолевая гематоэнцефалический барьер? И достаточно ли высоки эти уровни, чтобы вызвать заболевание? Нам срочно нужно <…> это выяснить», — сказал Ветхак.
Недавнее исследование на эту тематику показало, что микропластики могут прилипать к внешним мембранам эритроцитов и ограничивать их способность переносить кислород. Ученые обеспокоены тем, что уже сейчас микропластик, попадающий в организм человека через воздух, воду и пищу, может приводить к миллионам ранних смертей в год.
Необходимо как можно скорее выяснить, могут ли микро- и нанопластики трансформировать клетки и вызывать канцерогенез, отметил Ветхак. Это особенно актуально в свете экспоненциального роста производства пластмасс, добавил исследователь.