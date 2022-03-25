Почти террористы: Спекулянтам, скупающим сахар и гречку, заблокируют карты и счета

Центральный банк уверен, что российские кредитные организации должны внести свою лепту в борьбу со спекулянтами, которые массово скупают продукты в супермаркетах и лекарства в аптеках. Свои рекомендации он разослал в специальном письме от 16 марта 2022 года N 019−12/1796.
В нём он рекомендует блокировать карты и счета граждан, у которых изменился «характер потребительских расходов, которые ассоциируются с текущей экономической обстановкой». В частности, если они совершают «нехарактерные для частного потребления» покупки, различные однотипные операции, связанные «с приобретением товаров, что может свидетельствовать о приобретении товаров для последующей перепродажи».
При этом Банк России ссылается на закон 115-ФЗ, законодательство о противодействии финансированию терроризма. Иными словами, теперь спекулянты, пытающиеся заработать на продуктовой панике граждан, приравнены к террористам.
— А кто они, если не террористы, — говорит эксперт Николай Щеглов из «Глобал финанс групп». — В аптеках пропадают недорогие лекарства, в супермаркетах солидные мужчины тележками закупают предметы личной гигиены. Очевидно, что эти товары скоро окажутся на «Авито» и других торговых площадках по завышенным ценам. По закону это не запрещено, конечно, но хорошо, что наши госорганы стали с этим бороться.
Юристы считают, что банки не вправе в этом случае полностью блокировать карту. Они могут остановить только одну операцию.
— В действующем виде ФЗ № 115 начал действовать лишь с 1 марта 2022 года, — поясняет Владислав Журавлёв, советник по правовым вопросам «Юридической группы Совет». — В законодательство было введено понятие «подозрительные действия клиента или его представителя». ЦБ в своём письме как раз даёт толкование этой абстрактной формулировке: действия по выводу активов за рубеж и «нездоровая потребительская активность» обязывают банки передавать информацию в Росфинмониторинг. Прямое последствие этого — не блокировка счёта, а отказ в проведении подозрительной операции.
Однако менеджеры в российских банках, опрошенные Лайфом, уверены, что остановками отдельных операций дело не ограничится. И спекулянты получат полные блокировки своих счетов.
— Внутренние инструкции банков предписывают при каждой подозрительной операции взять объяснение с клиента, — рассказал топ-менеджер одного крупного российского банка. — Кроме того, он должен прийти в отделение и заполнить специальную анкету. Понятно, что при блокировке одной операции никто в банк не пойдёт и ответов не даст. Поэтому значительно проще полностью заблокировать все операции по карте или счёту.