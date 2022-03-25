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10:44 (мск), источник: ТАСС

Роспотребнадзор смягчил антиковидные ограничения в школах

Допускается также увеличение загрузки летних оздоровительных учреждений до 100% от проектной вместимости.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор отменил некоторые противоэпидемические меры в общеобразовательных организациях, сообщила пресс-служба ведомства.

Соответствующее постановление также опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«В новом документе закреплены следующие изменения: отменено требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета; отменено требование по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку за партой», — говорится в сообщении.

Кроме того, отменено требование по разработке разного расписания начала уроков и перемен для минимизации контактов обучающихся.

Также отменено требование предъявлять медицинскую справку для посещения ребенка образовательной организации, если он был в контакте с больным ковидом. При этом наличие справки после перенесенного заболевания остается обязательным.

Документ допускает увеличение загрузки летних оздоровительных учреждений до 100% от проектной вместимости.

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