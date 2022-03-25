Минздрав заявил о стабильном состоянии Жириновского

"Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее в этот день агентство «РИА Новости» со ссылкой на сенатора Александра Пронюшкина сообщило, что Жириновский скончался на 76-м году жизни. Аналогичное сообщение появилось в Telegram-канале парламентария, однако позднее он публикацию удалил.
В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг смерть лидера ЛДПР. Однако он отметил, что состояние депутата тяжелое.
«Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец», — написал Володин в своем Telegram-канале.
9 февраля в Минздраве РФ сообщили, что Жириновский находится в больнице со 2-го числа с подтвержденным «Омикрон»-штаммом коронавируса. Политика несколько раз выводили и снова вводили в состояние медикаментозного сна, чтобы дать отдохнуть организму, борющемуся с болезнью. В эти периоды он находился в сознании.
16 марта сообщалось об улучшении в состоянии здоровья лидера ЛДПР — политик мог продолжительное время обходиться без аппарата искусственного дыхания (ИВЛ). Однако уже через четыре дня, 20 марта, источник «Известий» заявил, что у Жириновского начался сепсис, в связи с чем было принято решение об очередном введении пациента в состояние медикаментозной комы.