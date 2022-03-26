Западные ученые призвали не отказываться от работы с коллегами из России

Группа из пяти ученых из США, Канады и Великобритании написали письмо, в котором призвали продолжать сотрудничество с российскими коллегами. Письмо опубликовано в журнале Science.
Прекращение любого взаимодействия с российскими учеными стало бы серьезным препятствием для множества западных и глобальных интересов и ценностей, которые включают достижение быстрого прогресса в решении глобальных проблем, связанных с наукой и технологиями, поддержание неидеологических линий связи через национальные границы и противодействие идеологическим стереотипам и неизбирательным преследованиям.
говорится в тексте письма
Его авторы отметили, что президент России Владимир Путин и его коллеги заслуживают «всех адекватных и целенаправленных санкций», однако было бы ошибкой наказывать российских ученых за действия их правительства.
В середине марта государственное агентство исследований и инноваций Великобритании (UK Research and Innovation) приостановило выплаты грантов на проекты с участием ученых в России. По данным Financial Times, речь шла о выплатах по 50 грантам, общая сумма которых достигает десятков миллионов фунтов стерлингов. Такое решение агентство приняло после консультаций с британским правительством на тему влияния антироссийских санкций на исследовательские проекты.
Проекты, по которым приостановили выплаты грантов, охватывают самые разные научные области, в частности исследования в области ядерного синтеза, гидрологии, генетики животных, планетологии.
Руководители ряда российско-британских проектов из университетов Великобритании заявили, что прекратят формальное сотрудничество с российскими учеными, но будут поддерживать с ними отношения «на личном уровне».