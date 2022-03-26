Хлеб стал самым часто покупаемым продуктом в первой половине марта

Рейтинг самых популярных категорий трат составлялся в зависимости от числа товаров в кассовых чеках в текущем месяце. В список категорий вошли продукты питания, средства гигиены, товары для детей и АЗС.
Другие самые покупаемые продукты среди россиян:
Эксперты банка отметили, что пятерка самых популярных продуктов в марте этого года осталась той же, что и в первой половине февраля, и годом ранее.
Самыми популярным товаром из категории «Средства гигиены» по-прежнему оказалось мыло — на него пришлось самое большое число кассовых чеков. На втором месте — салфетки, затем идут кремы и только потом — туалетная бумага и шампунь.
В категории «Товары для детей» наибольшим спросом пользовалось детское питание, далее в зависимости от числа товаров в кассовых чеках в первой половине марта 2022 года идут тетради, игрушки и подгузники.
В категории покупок «АЗС» наибольшим спросом в текущем месяце пользовался бензин марки Аи-92 и Аи-95, что сопоставимо с показателями в феврале текущего и в марте 2021 года.