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14:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Хлеб стал самым часто покупаемым продуктом в первой половине марта

Хлеб оказался самым часто покупаемым продуктом в России в первой половине марта 2022 года, несмотря на ажиотаж вокруг гречки и сахара, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Источник: РИА "Новости"

Рейтинг самых популярных категорий трат составлялся в зависимости от числа товаров в кассовых чеках в текущем месяце. В список категорий вошли продукты питания, средства гигиены, товары для детей и АЗС.

Другие самые покупаемые продукты среди россиян:

  • молоко,
  • яйца,
  • мясо,
  • кофе.

Эксперты банка отметили, что пятерка самых популярных продуктов в марте этого года осталась той же, что и в первой половине февраля, и годом ранее.

Самыми популярным товаром из категории «Средства гигиены» по-прежнему оказалось мыло — на него пришлось самое большое число кассовых чеков. На втором месте — салфетки, затем идут кремы и только потом — туалетная бумага и шампунь.

В категории «Товары для детей» наибольшим спросом пользовалось детское питание, далее в зависимости от числа товаров в кассовых чеках в первой половине марта 2022 года идут тетради, игрушки и подгузники.

В категории покупок «АЗС» наибольшим спросом в текущем месяце пользовался бензин марки Аи-92 и Аи-95, что сопоставимо с показателями в феврале текущего и в марте 2021 года.

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