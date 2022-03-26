12:26 (мск), источник: © РИА Новости
Эксперты рассказали, в каких странах снимают ковидные ограничения
МОСКВА, 26 мар — РИА. Эксперты назвали страны, которые объявили о ковидных послаблениях в марте, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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В Грузии с 28 марта отменяются почти все ковидные ограничения. Снимается лимит на число гостей в кафе и ресторанах, участников спортивных, культурных и других мероприятий. Из обязательных профилактических мер остается только ношение маски в закрытом помещении и транспорте.
В Израиле отменены почти все основные карантинные ограничения, связанные с распространением COVID-19. Так, «зеленый паспорт» местным гражданам и туристам больше не нужен для заселения в отели, посещения ресторанов, магазинов и других общественных мест. Из антиковидных мер в Израиле остались только маски. Власти продлили требование об их ношении в закрытых помещения до 15 апреля 2022 года.
В Польше отменят с 28 марта масочный режим и карантин для прибывающих из-за рубежа.
Греция планирует к 18 апреля не требовать ковидные пропуска для посещения магазинов, кафе и ресторанов. К летнему сезону обсуждается отмена масок в общественных местах.
Кения снимает по COVID-19 большинство ограничений, включая обязательное ношение защитных масок. Привитым туристам («Спутник V» признается) больше не нужен ПЦР-тест до вылета. Невакцинированные путешественники по-прежнему должны иметь отрицательный результат теста ПЦР за 72 часа до отъезда в Кению и пройти экспресс-тест на антиген по прибытии за 30 долларов.
В ЮАР отменили требование о ПЦР-тестировании по прибытии для привитых путешественников (российские вакцины не признаются). Для въезда потребуется сертификат вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов. Обязательное ношение масок на открытом воздухе отменено.
Сейшельские острова с 15 марта освободили от ПЦР-тестов до вылета туристов, получивших первые две дозы вакцины против COVID-19, а также бустерную дозу, если с момента первичной вакцинации прошло шесть месяцев. Непривитые посетители должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов или экспресс-тест на антиген не старше 24 часов.
Гонконг (КНР) с 1 апреля сокращает срок карантина для прибывающих из-за рубежа с 14 до семи дней, если у них будет отрицательный результат на ковид на шестой и седьмой дни карантина. Путешественники также должны быть полностью вакцинированы (российские препараты не признаются) и иметь отрицательный результат на коронавирус перед прибытием.
Сингапур с 1 апреля разрешит въезд c туристическими целями вакцинированным путешественникам («Спутник V» не признан). Непривитые иностранцы могут въехать только при наличии особых оснований.
Южная Корея с 1 апреля отменила карантин для полностью вакцинированных путешественников, но туристов пока не ждут.
В Индии с 31 марта отменяют все меры по сдерживанию распространения COVID-19. Однако ношение масок пока в силе.
В Казахстане отменили масочный режим в помещениях. Ношение масок в общественном транспорте носит рекомендательный характер.