Гинцбург назвал сроки начала испытаний поливалентной вакцины от COVID

«Клинические испытания, наверное, на следующей неделе начнутся. В составе будет три различных штамма — классический (уханьский. — Ред.), “Омикрон” и “Дельта”», — приводит его слова ТАСС.
По словам замдиректора центра Дениса Логунова, часть препарата на основе уханьского и «Дельта»-штамма сможет защитить от заражения новыми вариантами коронавируса, а другая — на основе «Омикрона» — от вариантов, мутировавших уже из «Омикрона».
Ранее, 14 февраля, вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил в интервью «Известиям», что для борьбы с быстрым образованием новых штаммов коронавируса необходимо разрабатывать поливалентные вакцины. Как отметил специалист, подобная вакцина просто придушит новое штамообразование и дальнейшее развитие инфекции. Кроме того, вирусолог призвал к упрощению процедуры регистрации вакцин, разработанных на основе уже существующих.
16 января в центре Гамалеи заявили, что рассматривают вариант создания вакцины от коронавируса на основе штаммов «Дельта» и «Омикрон».
В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».
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