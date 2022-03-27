День в истории: единственный авторский концерт ШубертаПолучение патента на медицинский пластырь в США и другие события, которые происходили 26 марта в разные годы
Фоторепортажи
20Ситуация в городах Украины
3Объявлены победители Astronomy Photographer of the Year: People’s Choice Awards 2021
09:32 (мск), источник: Известия

Гинцбург назвал сроки начала испытаний поливалентной вакцины от COVID

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в воскресенье, 27 марта, сообщил о планах начать клинические испытания поливалентной вакцины от COVID-19 на следующей неделе.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Клинические испытания, наверное, на следующей неделе начнутся. В составе будет три различных штамма — классический (уханьский. — Ред.), “Омикрон” и “Дельта”», — приводит его слова ТАСС.

По словам замдиректора центра Дениса Логунова, часть препарата на основе уханьского и «Дельта»-штамма сможет защитить от заражения новыми вариантами коронавируса, а другая — на основе «Омикрона» — от вариантов, мутировавших уже из «Омикрона».

Ранее, 14 февраля, вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил в интервью «Известиям», что для борьбы с быстрым образованием новых штаммов коронавируса необходимо разрабатывать поливалентные вакцины. Как отметил специалист, подобная вакцина просто придушит новое штамообразование и дальнейшее развитие инфекции. Кроме того, вирусолог призвал к упрощению процедуры регистрации вакцин, разработанных на основе уже существующих.

16 января в центре Гамалеи заявили, что рассматривают вариант создания вакцины от коронавируса на основе штаммов «Дельта» и «Омикрон».

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000−112.

Справка
Стелс-омикрон не принесет новую волну эпидемии. Он давно уже с намиСлухи пророчат России новую волну коронавируса едва ли не через неделю из-за стелс-омикрона или дельтакрона.
 Обманное будущее: платежные данные крадут под предлогом кешбэка в 10%
В собственном соку: поможет ли госзаказ выжить всем уровням бизнеса
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь