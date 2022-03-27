12:26 (мск), источник: РБК
Талибы ввели в Афганистане мужские и женские дни посещения парков
Женщинам власти разрешили посещать места отдыха три дня в неделю, а мужчинам — четыре.
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Правительство движения «Талибан» (запрещенной в России террористической организации) ввело раздельное посещение парков для мужчин и женщин в Афганистане. Об этом сообщает Aamaj News со ссылкой на Министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока.
Власти разрешили женщинам посещать места отдыха и развлечений в воскресенье, понедельник и вторник, а мужчинам в среду, четверг, пятницу и субботу.
Согласно указу, женщины в обозначенные дни «могут развлекаться в парках, соблюдая правило ношения хиджаба».
Кроме того, в министерстве рекомендовали сторонникам «Талибана», которые собираются посетить общественные места отдыха, «не носить военную форму и оружие».
При нарушении установленных правил администрации парков отдыха будут привлекаться к суду. Обжалованию подобные случаи не подлежат.
Талибы пришли к власти в Афганистане в августе 2021 года, они объявили, что права женщин будут защищаться в рамках законов ислама. Так, им будет позволено работать и в одиночку выходить из дома (при условии, что они будут в хиджабе), а пороть или казнить будут только по решению суда, заявили в организации.
В Афганистане новые власти уже запретили возить женщин без хиджаба в автомобилях, а также посещать женщинам общественные бани в провинциях на севере страны. Кроме того, женщинам стало запрещено преподавать или учиться в некоторых вузах страны. В марте власти перестали допускать женщин на авиарейсы как внутри Афганистана, так и за границу, без сопровождающего-мужчины.