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12:52 (мск), источник: ТАСС

В России впервые с января выявили менее 200 тыс. случаев ковида за неделю

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Число выявляемых случаев заражения коронавирусом в России продолжает снижаться — на этой неделе оно впервые с января оказалось меньше 200 тыс., следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

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Источник: Агентство «Москва»

С 21 по 27 марта в стране зарегистрировали 180 050 заражений — на 27% меньше, чем за предыдущие семь дней. За минувшие сутки было подтверждено 23 280 новых случаев, что является минимумом с 13 января.

Количество госпитализаций из-за ковида также сокращается, но медленнее. На этой неделе в больницы попали 30 380 заболевших, что лишь на 9,5% меньше показателя предшествующего аналогичного периода.

Смертность из-за коронавируса в стране находится на минимальном с июня 2021 года уровне. За неделю штаб зарегистрировал 2 859 летальных исходов (спад на 22,3%). При этом показатель летальности остался неизменным — 2,07%.

Число выздоравливающих продолжает снижаться — на этой неделе вылечились 444 289 человек, или на 39% меньше, чем на прошлой. Доля выздоровевших при этом достигла 93,8% от общего количества заражений — максимума за все время пандемии.

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