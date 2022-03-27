Как обманывают любителей покупок в иностранных онлайн-магазинах

Visa и Mastercard еще 5 марта прекратили сотрудничать с российскими банками. В результате карты этих платежных систем, выпущенные кредитными организациями на территории страны, перестали работать за границей. Через них теперь также нельзя провести оплату в иностранных интернет-магазинах и сервисах. Однако мошенники обещают решить проблему. Для этого потенциальным жертвам обмана предлагается перевести напрямую на счет афериста деньги (сумма может доходить до 130 тыс. руб.) и сообщить ему персональные данные, которые якобы нужны для выпуска «пластика».
Разумеется, добившись своего, злоумышленники просто перестают выходить на связь.
Проводя подобные манипуляции, киберпреступники, как всегда, умело используют актуальную новостную повестку, убеждая свою жертву, что решение нужно принимать быстро, и что дальше все будет еще дороже.
На это обращает внимание руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов: «Психологическое давление заставляет человека принимать необдуманные решения, совершать необдуманные поступки, и это то, что нужно мошенникам. Конечно же, первый момент — заинтересовать. Люди не могут мгновенно взять и отказаться от покупок за рубежом, тем более сейчас, когда часть уже что-то купила и испытывает сложности с получением, логистическими операциями. Естественно, истории посредников, которые готовы или помочь оплатить, или доставить, очень хорошо работают. Люди на это откликаются».
Стать жертвой описанной мошеннической схемы, как показывает практика, может любой — вне зависимости от возраста или рода занятий — студент, пенсионер, предприниматель. При этом аферисты почти одинаково активно используют для ее применения телефон, мессенджеры и социальные сети. Пожалуй, близкого знакомства с ней чаще удается избежать разве что представителям бизнес-кругов, но и для них угроза весьма актуальна. Об этом «Ъ FM» рассказал генеральный директор компании «Киберполигон» Лука Сафонов: «Попасть в такую ситуацию может практически любой. Обычные люди среднего класса и среднего возраста. Что касается бизнеса, у него есть возможности оплачивать еще и другими путями, скажем так, через каких-то своих зарубежных партнеров, которые остались. Но это какая-то частная история, которая решается в индивидуальном порядке и не решается как-то массово».
Проблема в том, что многие люди все еще не свыклись с мыслью о западных санкциях либо искренне верят в возможность их обхода, отмечают эксперты. Когда эти иллюзии рассеются, доверие граждан к подобным предложениям резко уменьшится, полагает владелец компании «Интернет Розыск» Игорь Бедеров: «Сперва мы отсекаем саму новость, предложение, с которым мошенник на вас выходит, а дальше уже необходимо разбивать то, что конкретно он предлагает делать. Разумеется, банк при перевыпуске любой карты потребует вашего присутствия с документами. Никакие онлайн-формы здесь работать не будут. Никакие перевыпуски по звонку, тем более с передачей каких-то данных, тоже».
Тем временем некоторые компании запустили в России легальную схему получения банковских карт платежных систем Visa и Mastercard. Правда, сидя дома оформить их не получится. Для этого нужно отправиться в Узбекистан. Стоимость путевки — от 23 тыс. руб. на человека.