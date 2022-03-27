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23:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Темпы распространения COVID-19 в мире снизились

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на этой неделе выросло на 10,9 миллиона, что оказалось на 15 процентов меньше, чем за предыдущие семь дней. В то же время заболеваемость снизилась на планете впервые с начала марта, пишет ТАСС.

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Источник: AP 2022

Темпы распространения COVID-19 в том числе начали резко снижаться в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По сравнению с началом марта уровень заражения в Японии снизился в полтора раза, во Вьетнаме — вдвое.

При этом вновь начался рост в странах Европы — во Франции теперь в сутки регистрируют уже около 140 тысяч новых случаев, в Великобритании — около 95 тысяч, в Италии — свыше 75 тысяч. Кроме того, темпы распространения коронавируса выросли с начала месяца в Австралии в два раза — сейчас там ежедневно заболевают свыше 50 тысяч человек.

Наибольшее число заражений фиксируют в Южной Корее — в среднем в стране в сутки регистрируют около 350 тысяч заболевших. В Германии коронавирусом ежедневно заражаются свыше 300 тысяч человек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за минувшую неделю по всему миру коронавирусом заразились более 12 миллионов человек. При этом число выявленных случаев инфицирования упало почти на четверть, на 21 процент по сравнению с прошедшей неделей.

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