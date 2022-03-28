16:18 (мск), источник: Известия
Психолог рассказала о влиянии животных на психику хозяев
Наличие домашнего животного снижает риск появления депрессии и стресса у их хозяев, рассказала «Известиям» психолог «СМ-Клиника» Любовь Крушинских.
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Как уточнила специалист, положительное влияние питомца на хозяина безусловно только в том случае, если человек находится с животным в положительном контакте.
Она привела данные исследований, согласно которым наличие домашнего животного сокращает риск возникновения апатии и депрессии, снижает уровень стресса. Любые поглаживания питомца снимают невротические или стрессовые реакции, помогают снижению частоты сердцебиения и уровня артериального давления.
Кроме того, другие исследования показали, что владельцам кошек и собак легче давалось решение математических задач. Они меньше тревожились и решали поставленные задачи лучше, чем те, у кого не было питомцев. Как оказалось, нервная система владельцев домашних животных более лабильна, в ней развито больше адаптационных механизмов. «Если дома вас ждет домашнее животное и при этом вы одиноки, то благодаря этому у вас возникает ощущение нужности: я кому-то нужен, без меня это маленькое существо может пропасть. Возникает ощущение радости, радости встречи. Что происходит с организмом? Снимается напряжение, возникают эмоции, как у ребенка в детстве: радость и расслабление, от того, что тебя ждут и любят», — объяснила врач.
Кроме того, владельцам собак приходится гулять с животным минимум два раза в день, а это хорошая кардионагрузка на свежем воздухе, что, конечно, положительно влияет на состояние здоровья.
Нередко бывает так, что животное напоминает о себе, когда мы сидим и работаем дома. Кошка может подойти и лечь на клавиатуру компьютера, собака — заскулить, попроситься на улицу или поесть. Хозяева воспринимают все эти сигналы как необходимость позаботиться не только о животном, но и о себе.
1 марта психолог и специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров посоветовал людям, испытывающим проблемы со сном и аппетитом, осознать свою чувствительность к тревоге и добавить в свой режим дня физические нагрузки, дыхательные практики, а также обратиться за терапией.