06:59 (мск), источник: Life.ru
Подведены итоги 94-й церемонии вручения премии «Оскар»
Так, фантастический фильм «Дюна» отмечен сразу в шести номинациях. А вот единственный российский претендент остался без награды.
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На 94-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств в Лос-Анджелесе назвали имена обладателей престижной премии «Оскар» 2022 года. Так, лучшим режиссёром признана Джейн Кэмпион за работу над фильмом «Власть пса». Самой сильной стороной фильма является актёрская игра. Отлично получились персонажи в исполнении Бенедикта Камбербэтча и Коди Смит-Макфи.
Статуэтка за лучшую мужскую роль досталась Уиллу Смиту за фильм «Король Ричард». Картина повествует о жизни отца теннисисток Винус и Серены Уильямс.
Лучший анимационный фильм — «Энканто» студии Disney. Конкуренцию истории про семью Мадригаль с магическими способностями составляли мультфильмы «Лука», «Райя и последний дракон», «Митчеллы против машин» и «Побег».
Лучший анимационный короткометражный фильм — «Стеклоочиститель» Альберто Мьельго. Вместе с ним в список номинантов входили картины «Дела искусства», «Бестия», «Робин» и мультфильм российского режиссёра Антона Дьякова «Боксбалет».
Лучший короткометражный фильм — «Долгое прощание» Энейла Кария. Другими претендентами на победу были: «Пожалуйста, подождите», «Платье», «Хватай и беги», «У меня на уме».
Лучший короткометражный документальный фильм — «Королева баскетбола».
Лучший иностранный художественный фильм — «Сядь за руль моей машины». В драматической картине рассказывается история овдовевшего театрального режиссёра, которого новое знакомство заставляет переосмыслить прежнюю жизнь. Конкуренцию фильму Хамагути составляли картины «Побег», «Рука бога», «Лунана: як в классной комнате» и «Худший человек на свете».
Лучшая актриса второго плана — Ариана Дебос («Вестсайдская история»). Картина режиссёра Стивена Спилберга с её участием рассказывает о любви в период противостояния уличных банд Нью-Йорка в 50-е годы прошлого века. На награду в этой номинации также претендовали Джесси Бакли, Джуди Денч, Кирстен Данст.
Лучший актёр второго плана — Трой Коцур («CODA: Ребёнок глухих родителей»). За награду также боролись Киран Хайндс, Джесси Племонс, Коди-Смит Макфи и Джонатан Симмонс. Комедийно-драматический фильм рассказывает историю девочки-подростка, являющейся единственным слышащим членом своей семьи. Глухонемой Коцур сыграл в картине отца главной героини.
Лучший адаптированный сценарий — Шан Хейдер («CODA: Ребёнок глухих родителей»). За победу в этой категории также боролись «Незнакомая дочь», «Сядь за руль моей машины», «Дюна», «Власть пса».
Лучший оригинальный сценарий — Кеннет Брана («Белфаст»). В этой категории в этом году за награду также боролись «Не смотрите наверх», «Король Ричард», «Лакричная пицца» и норвежский фильм «Худший человек на свете».
Лучший грим и причёски — «Глаза Тэмми Фэй». В фильме о самых известных телеевангелистах США до практически до неузнаваемости загримированы Джессика Честейн и Эндрю Гарфилд. Оба номинированы как лучший актёр и лучшая актриса.
Лучшая песня — композиция Билли Айлиш «No Time To Die». Трек был написан специально для фильма «Не время умирать» — последней картины о Джеймсе Бонде с Дэниелом Крэйгом.
Лучший оператор — Грег Фрейзер («Дюна»). Также награды была удостоена команда этой саги, создавшая, по версии киноакадемиков, Лучшие визуальные эффекты.
Лучшая актриса — Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»).
Лучший фильм — «CODA: ребенок глухих родителей».
Мультфильм «Боксбалет» Антона Дьякова не получил «Оскар».
Как сообщал Лайф ранее, в целом, фантастическая сага «Дюна» (Dune: Part One) франко-канадского режиссёра Дени Вильнёва получила шесть премий «Оскар».