Власти Китая заблокировали Шанхай из-за вспышки коронавируса

Как заявили агентству Синьхуа в городском штабе по профилактике и контролю COVID-19, в период с 28 марта по 1 апреля в районах, расположенных к востоку и югу от реки Хуанпу, включая район Пудун и прилегающие к нему территории, будет временно введен режим строгой изоляции для проведения тестирования на коронавирус.
После этого с трех часов 1 апреля до трех часов 5 апреля аналогичный режим для проведения тестирования на COVID-19 будет введен преимущественно в городских районах Шанхая, расположенных к западу от реки Хуанпу. В штабе отметили, что эти меры принимаются для сдерживания распространения вируса, защиты жизни и здоровья людей, а также для скорейшей «реализации цели по динамичному сведению к нулю случаев заражения COVID-19».
Во время действия режима строгого карантина жители соответствующих районов будут обязаны оставаться дома, при этом они смогут воспользоваться услугами бесконтактной доставки предметов первой необходимости. Кроме того, все предприятия, помимо тех, которые обеспечивают повседневные нужды населения и жизнедеятельность города, перейдут в режим закрытого управления или переведут своих сотрудников на удаленную работу. Транспортные услуги, включая автобусное сообщение, метро, паром, такси, а также онлайн-сервисы заказа автомобилей, будут временно недоступны в тех районах, где будет действовать режим строгого карантина.
Как отмечают наблюдатели, это крупнейшая за два года пандемии блокировка в КНР. Шанхай, финансовая столица Китая с населением 26 миллионов человек, справился со своими небольшими прошлыми вспышками с помощью ограниченных блокировок жилых комплексов и рабочих мест, где распространялся вирус. Но общегородская блокировка, которая будет проводиться в два этапа, станет самой обширной в Китае с тех пор, как в центральном городе Ухань, где вирус был впервые обнаружен в конце 2019 года, власти Китая изолировали 11 миллионов человек в своих домах на 76 дней.
Уже на прошлой неделе многие кварталы в Шанхае были изолированы, жилые комплексы были заблокированы синими и желтыми пластиковыми барьерами, а на контрольно-пропускных пунктах находились рабочие в костюмах химической защиты. Кроме того, жители этих кварталов должны были пройти несколько тестов на COVID-19, сообщает Associated Press. Шанхайский тематический парк Диснейленд входит в число предприятий, которые закрылись ранее. По сообщениям местных СМИ, автопроизводитель Tesla также приостанавливает производство на своем заводе в Шанхае.
По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, по всей стране в воскресенье было выявлено 1219 новых подтвержденных случаев инфекции, из них более тысячи в северо-восточной провинции Цзилинь, а также 4996 бессимптомных случаев. В марте Китай сообщил о более чем 56 тысячах подтвержденных случаев по всей стране, причем на всплеск в провинции Цзилинь приходится большинство инфекций. Власти провинции ввели запреты на поездки и частичные блокировки в нескольких городах, в том числе в Чанчуне, одном из центров китайской автомобильной промышленности. Хотя в провинции ежедневно регистрировалось более тысячи новых подтвержденных случаев COVID-19, меры профилактики и контроля, по-видимому, не были такими жесткими, как в других местах, отметили эксперты.