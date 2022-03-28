10:03 (мск), источник: ТАСС Наука
Исследование: долгосрочные планы и позитивное отношение помогают легче перенести кризис
Психологи УрФУ планируют разработать программу для адаптации студентов к условиям неопределенности.
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Долгосрочное планирование жизни и позитивное отношение к прошлому помогают людям справиться с признаками депрессии и пережить кризис, например, изоляцию во время пандемии коронавируса. Об этом говорят результаты исследования ученых из Коми, научного центра Уральского отделения РАН, Уральского федерального (УрФУ), Тюменского государственного медицинского и Вятского государственного университетов, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе УрФУ.
«Логично предположить, что наиболее комфортно во время кризисов чувствуют себя те, кто строит краткосрочные планы, проще говоря, живут одним днем. Ведь психологическая наука знает, что в периоды неопределенности и непредсказуемости выигрывают способные к быстрым решениям. К ним, как правило, относятся рано вступающие в период половой зрелости, реже строящие долгосрочные семейные отношения, склонные к рискованному поведению и пренебрегающие своим здоровьем. Однако наши исследования показали, что эта гипотеза не подтвердилась», — сообщила заведующая кафедрой педагогики и психологии образования УрФУ, участник исследований и соавтор статьи Анна Печеркина.
В исследовании, которое проводилось на первоначальном этапе пандемии в апреле-июне 2020 года, приняли участие около 850 студентов и аспирантов из Сыктывкара, Кирова, Екатеринбурга и Тюмени в возрасте от 17 до 26 лет. Ученые оценивали связь между отношением к прошлому, настоящему и будущему, качеством сна и бодрствования и психоэмоциональным состоянием во время ковидной изоляции. Как утверждают участники научной группы, результаты исследования актуальны и сегодня.
Как правило, это молодые люди с позитивным отношением к прошлому, более дисциплинированно соблюдающие режим изоляции. Сон у таких людей эффективнее благодаря синхронизации с биологическими часами.
Хуже кризисные ситуации переносили юноши и девушки, относящиеся к своему прошлому негативно, демонстрирующие гедонистическое поведение в настоящем и фаталистическое отношение к будущему. Такие люди чаще проявляют признаки депрессии и страдают тревожным сном.
На основе полученных данных психологи УрФУ планируют разработать программу для адаптации студентов к условиям неопределенности, помогут им справляться с эмоционально-сложными ситуациями и вызовами. Кроме того, исследователи пропишут рекомендации для психологических служб вузов по поддержке молодых людей в периоды кризисов.