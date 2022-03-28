10:47 (мск), источник: N + 1
В Сербии обнаружили останки древнейших балканских неандертальцев
Они жили около 300 тысяч лет назад.
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Палеоантропологи исследовали окаменелости, обнаруженные во время раскопок пещеры Велика Баланица в Южной Сербии, и выяснили, что около 300 тысяч лет назад в этом регионе проживали ранние неандертальцы. По данных ученых, найденные зубы и фрагмент верхней челюсти принадлежали как минимум двум индивидам и представляют собой древнейшие свидетельства пребывания неандертальцев на Балканах. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Human Evolution.
Древнейшие антропологические свидетельства пребывания людей в Европе были обнаружены в Испании во время исследования комплекса пещерных стоянок в Атапуэрке. Так, около 1,2−0,8 миллиона лет назад на юге Западной Европы существовал ископаемый вид человек-предшественник (Homo antecessor). За редким исключением (например, обнаруженная в окрестностях Рима черепная крышка H. cepranensis) все остальные находки останков древних людей, предшествующих появлению классических неандертальцев (H. neanderthalensis) и кроманьонцев (H. sapiens), ученые относят к виду человек гейдельбергский (H. heidelbergensis). Однако провести четкую границу между этим таксоном и неандертальцами достаточно сложно.
Кроме того, группа палеоантропологов вовсе предложила отказаться от использования таксона H. heidelbergensis для обозначения людей среднего плейстоцена.
Балканы представляют собой важный регион с точки зрения исследований древних миграций людей. Однако на этой территории археологи обнаружили лишь небольшое количество окаменелых останков Homo. Так, в 2019 году палеоантропологии сообщили, что найденные в Греции еще в 1978 году два фрагментированных черепа, возможно, принадлежали людям современного анатомического типа, оказавшимся в Европе около 210 тысяч лет назад. Известны также несколько памятников, на которых были обнаружены останки неандертальцев: болгарская пещера Козарника, сербская пещера Пештурина и хорватская пещера Виндия. Кроме того, на Балканах во время раскопок пещер Бачо-Киро и Пештера-ку-Оасе найдены одни из древнейших останков кроманьонцев, за исключением недавно обнаруженного зуба во Франции.
Мирьяна Роксандич (Mirjana Roksandic) совместно с коллегами из Виннипегского университета исследовала находки, сделанные во время раскопок пещеры Велика Баланица, которая находится в Южной Сербии. В 2017 году археологи обнаружили на этом памятнике четыре окаменелости гоминина, которые находились в культурном слое с мустьерскими орудиями в непосредственной близости друг от друга. Эти останки представляют собой сильно изношенные моляры (BH-2 и BH-3) и резец (BH-5), а также фрагмент правой верхней челюсти с одним целым первым моляром (BH-4).
В культурном слое вместе с костями археологи обнаружили два обожженных кремневых артефакта, которые были исследованы методом термолюминесцентного анализа. Оказалось, что эти находки датируются 285±34 и 295±74 тысячами лет назад, то есть охватывают период между морскими изотопными стадиями 10 и 7. При этом обнаруженные скопления останков мелких млекопитающих, по мнению ученых, позволяют отнести находки к оледенению, начавшемуся во время морской изотопной стадии 8.
Палеоантропологи исследовали морфологические характеристики четырех зубов, провели микротомографическое сканирование и построили их трехмерные модели. В результате этой работы они пришли к выводу, что окаменелости принадлежали как минимум двум индивидам — одному взрослому и одному несовершеннолетнему (его зуб сохранился в сочленении с фрагментом челюсти).
Ученые отметили, что из-за сильного износа зубы взрослого человека (или людей) плохо подходили для определения видовой принадлежности. Размер коронки BH-4 оказался наиболее близок к некоторым ранним неандертальцам, например, из Атапуэрки, а также к некоторым кроманьонцам, например, с верхнепалеолитической стоянки Павлов. В целом исследование морфологии и обнаружение в двух зубах аномалий развития (туародонтизм) позволили палеоантропологам сделать вывод, что окаменелости принадлежали неандертальцам. Они отметили, что найденные на памятнике Велика Баланица материалы демонстрируют, с одной стороны, появление на Балканах около 300 тысяч лет назад неандертальцев, а, с другой — культурное влияние из Юго-Западной Азии, которое проявляется в индустрии каменных орудий, аналогов чему на более древних европейских стоянках не найдено.
Ранее на N + 1 рассказывали о других исследованиях неандертальцев. Так, археологи обнаружили у этих древних людей развитую мелкую моторику, изучив их технику изготовления каменных орудий. Кроме того, ученые выяснили, что неандертальцы из Италии более 44 тысяч лет назад использовали зеленые камешки для изготовления инвентаря.
Михаил Подрезов