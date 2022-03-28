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12:03 (мск), источник: Известия

Попова заявила о продолжающейся в России эпидемии COVID-19

Пандемия коронавируса еще не закончилась, ситуацию завершенной считать нельзя. Об этом 28 марта заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского.

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Источник: РИА "Новости"

«Ситуацию локализованной и завершенной сегодня считать нельзя. Каждый раз, когда где-то значимо для этой инфекции ослабляются меры, мы видим дальнейший рост», — отметила специалист.

По словам Поповой, в настоящее время в регионах, где меры чрезмерно ослаблены, коэффициент распространения инфекции увеличивается.

25 марта сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился с 51,7 до 49,7%. Согласно отчету на портале «Стопкоронавирус.рф», снижение коллективного иммунитета в России отмечается восьмую неделю подряд.

24 марта в беседе с «Известиями» вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко спрогнозировал рост заболеваемости «стелс-Омикроном» в Москве. По его словам, рост количества заболеваний, положительно отразится на коллективном иммунитете.

22 марта в Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость COVID-19 в РФ снизилась в 3,7 раза за последние четыре недели. При этом в ведомстве подчеркнули, что показатели заболеваемости COVID-19 в России все равно остаются на достаточно высоком уровне.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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