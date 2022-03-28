12:12 (мск), источник: N + 1
Археологи нашли в Перу останки тысячелетнего хирурга
Он был представителем культуры Сикан.
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Археологи исследовали погребение, обнаруженное на памятнике Уака-Лас-Вентанас, и выяснили, что оно принадлежало носителю сиканской культуры. По мнению ученых, захороненный человек жил около 900−1050 годов нашей эры и занимался хирургией — на это указывает набор характерных инструментов: шильев, игл и ножей. О результатах исследования сообщает агентство ANDINA.
На северном побережье Перу около 700 года нашей эры сформировалась археологическая культура Сикан (Ламбайеке), которая просуществовала примерно до 1375 года, когда этот регион был завоеван цивилизацией Чиму. Исследователи обнаружили крупные общественно-культовые комплексы этой культуры, включающие несколько десятков пирамид высотой до 25−30 метров (например, памятники Батан-Гранде и Тукум). В этом обществе существовала сильная социальная дифференциация, что нашло отражение в погребальном обряде. Представителей элиты сиканского общества хоронили в глубоких шахтах вместе с большим количеством инвентаря, включая изделия из драгоценных металлов, например, большие золотые маски. Так, только в одной из гробниц ученые обнаружили около 1,2 тонны разного рода артефактов.
На северо-западе Перу, в 800 километрах от Лимы, находится сиканский памятник Уака-Лас-Вентанас. В 2011 году он стал широко известен благодаря обнаружению массового человеческого жертвоприношения, свидетельства которого были раскопаны рядом с пирамидой. В яме размером примерно 15×15 метров археологи раскопали останки более сотни человек, некоторые из которых были обезглавлены. Большинство этих людей оказалось взрослыми мужчинами, за исключением двух детей в сопровождении женщин. Кроме того, археологи нашли 1100-летнюю гробницу знатного человека, которого похоронили на носилках в сидячей позе вместе с маской, короной, а также золотыми и серебряными артефактами.
В конце 2021 — начале 2022 года археологи из Сиканского национального музея провели исследование погребения, которое было извлечено из-за угрозы затопления водами реки Ла-Лече во время охранно-спасательных работ 2010−2011 годов в южном некрополе памятника Уака-Лас-Вентанас. Ученые выяснили, что оно принадлежало индивиду, жившему в среднесиканский период (около 900−1050 годов нашей эры). Вместе с останками исследователи обнаружили набор шильев, игл и ножей разных размеров, некоторые из которых имели деревянные ручки. Из этого они сделали вывод, что человек при жизни занимался хирургией.
Директор Сиканского национального музея Карлос Элера (Carlos Elera) сообщил, что погребальный инвентарь этого индивида также включал золотую маску, окрашенную киноварью, нагрудник и своего рода пончо с медными пластинками. Кроме того, в распоряжении ученых оказались позолоченные медные чаши, церемониальный нож туми, а также керамический сосуд с двумя горлышками и ручкой-перемычкой, которую украшает изображением короля Уако.
Михаил Подрезов