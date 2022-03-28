«Спутник V» стал первой вакциной с доказанной эффективностью при ВИЧ

«В статье впервые опубликованы научные данные по эффективности вакцины против коронавируса для лиц, живущих с ВИЧ. Эффективность российской вакцины “Спутник V” против коронавируса для данной категории населения составила 79%, согласно анализу данных более чем 24 тысяч ВИЧ-положительных пациентов в Москве, получающих антиретровирусную терапию», — отмечается в пресс-релизе.
«Эффективность против госпитализации “Спутника V” среди ВИЧ-положительных лиц превысила 90%, против средних и тяжелых случаев заболевания — более 97%. Анализ данных был осуществлен специалистами НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи и Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом», — указывается в сообщении.
Авторы исследования также отмечают, что вакцинация «Спутником V» в 2,5−3,3 раза снизила риск заболевания коронавирусом среди ВИЧ-положительных лиц, получающих антиретровирусную терапию и лиц с нарушениями иммунитета, по сравнению с теми, кто не был вакцинирован.
«Спутник V» может стать лучшим решением для защиты здоровья ВИЧ-положительных лиц, в том числе, в странах со значительной долей ВИЧ-инфицированного населения, для которых коронавирусная инфекция представляет большую опасность. По данным Всемирной организации здравоохранения, опубликованным ранее, летальный исход был зафиксирован у более чем 23% ВИЧ-положительных лиц, госпитализированных с коронавирусной инфекцией, заключают разработчики.