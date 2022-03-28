Северо-Крымский канал впервые за восемь лет полностью заполнили водой

«Канал полностью заполнен водой», — сказал Кангиев. По его словам, основная часть канала заполнена водой, поступающей из Днепра, а та часть канала, которая проходит в восточной части Крыма, заполнена водой из подземных источников.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.