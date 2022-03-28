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14:17 (мск), источник: © РИА Новости

Северо-Крымский канал впервые за восемь лет полностью заполнили водой

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Северо-Крымский канал впервые за последние 8 лет полностью заполнили водой, сообщил РИА Новости заместитель председателя госкомводхоза Крыма Альберт Кангиев.

Источник: © РИА Новости

«Канал полностью заполнен водой», — сказал Кангиев. По его словам, основная часть канала заполнена водой, поступающей из Днепра, а та часть канала, которая проходит в восточной части Крыма, заполнена водой из подземных источников.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.

Во время загрузки произошла ошибка.
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