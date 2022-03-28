15:04 (мск), источник: РБК
Выпуск «Новой газеты» приостановили после второго предупреждения РКН
«Новая газета» приостановила выпуск после того, как получила второе предупреждение от Роскомнадзора, сообщили РБК в редакции издания.
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«Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты в сетях и на бумаге до окончания “специальной операции на территории Украины”, — говорится в сообщении.
Ранее Роскомнадзор вынес повторное предупреждение редакции «Новой газеты» за отсутствие маркировки НКО-иноагента в материале.
Роскомнадзор вынес первое предупреждение «Новой газете» 22 марта. Как заявили тогда в ведомстве, оно также было связано с отсутствием маркировки НКО-иноагента в одном из материалов. Роскомнадзор потребовал незамедлительно отредактировать материал без маркировки и сообщить об этом.
В день, когда «Новая газета» получила первое предупреждение, главред издания Дмитрий Муратов сообщил, что намерен продать свою Нобелевскую медаль и передать полученные деньги в фонд помощи украинским беженцам. Он также заявил, что необходимо немедленно предпринять ряд шагов: прекратить огонь, обменять пленных, возвратить тела погибших, дать гуманитарные коридоры и помощь и обеспечить беженцев.
25 марта редакция «Новой газеты» сообщила, что «Почта России» закрыла подписку на сайте. Кроме того, издание получило многочисленные жалобы читателей о том, что компания не доставляет новые выпуски и не выдает газету в отделениях. В частности, в Петербурге в одном из киосков отказались продавать гражданам номер от 16 марта, еще ряд читателей получили вместо выпуска газеты записки от почтальонов о том, что газета запрещена руководством, а тираж признан экстремистским.
Позже подписку на «Новую газету» на сайте «Почты России» восстановили, а в компании пообещали расследовать случившееся. «Никаких указаний от руководства компании снять издание с подписки не было и быть не могло — это прямое нарушение нашего договора с изданием», — заявили в «Почте России».