В Москве стартовал третий сезон всероссийского конкурса «Большая перемена»

«Мы получали много писем, что у нас много желающих, ваших сверстников из других стран, которые хотели бы принять участие в проекте “Большая перемена”. <…> Для ваших сверстников, школьников, предоставлена теперь такая же возможность — 500 финалистов смогут приехать на смену в наш уникальный международный центр “Артек”, а 100 победителей, ребят из других стран, смогут получить гарантированное бесплатное обучение в одном из российских вузов», — сказал он.
В конкурсе смогут принять участие ученики 5−10 классов, а также студенты 1−3 курсов колледжей. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе bolshayaperemena.online. Партнером международного трека конкурса выступит Россотрудничество.
Конкурсанты смогут принять участие в 12 тематических направлениях: наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, волонтерство, историческая память, здоровый образ жизни, экология, урбанистика, путешествия и туризм, развитие образовательных технологий, молодежное предпринимательство, государственная оборона и безопасность. Победители получать путевки в международный центр «Артек», путешествие от Санкт-Петербурга до Владивостока, денежные премии и гранты на обучение или запуск стартапа.