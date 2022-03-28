Суд отменил наказание Кириллу Серебренникову

«Отменить условное осуждение и снять судимость, назначенное по приговоры Мещанского районного суда города Москвы от 26 июня 2020 года в отношении Серебренникова Кирилла Семеновича», — говорится в постановлении.
Мещанский суд Москвы 26 июня 2020 года вынес приговор по делу «Седьмой студии». Главный фигурант — Кирилл Серебренников — получил три года условно и штраф в размере 800 тыс. рублей. Гендиректор проекта Юрий Итин получил три года условно и штраф 200 тыс. рублей, а продюсер Алексей Малобродский — два года условно и штраф в 300 тыс. рублей.
Позже виновной по делу была признана бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, суд также постановил освободить ее от наказания, так как данный срок она фактически отбыла в СИЗО и под домашним арестом. При этом женщину также обязали выплатить сумму ущерба в 129 млн рублей солидарно с Серебренниковым, Итиным и Малобродским.
Еще одна фигурантка дела ― бывшая глава департамента Минкультуры Софья Апфельбаум — признана виновной в халатности. От наказания в виде штрафа суд освободил ее по истечении срока давности.
По данным обвинения, фигуранты дела похитили из бюджета 129 млн рублей, выделенных в 2011—2014 годах основанной режиссером одноименной автономной некоммерческой организации на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства «Платформа». Свою вину они не признали.
В приговоре говорилось, что Серебренников и Итин знали заранее о выделении денежных средств и, обманув сотрудников Минкульта, создали сплоченную группу. Позже к ним присоединился Малобродский.
В ноябре 2020 года Мосгорсуд признал приговор законным. Серебренников приговор не обжаловал, но все остальные фигуранты жалобы подали, поэтому апелляционная инстанция проверила законность всего приговора в целом.
Также в ноябре сообщалось, что Серебренников и фигуранты дела «Седьмой студии» возместили государству ущерб в размере 129 млн рублей.