28 марта, источник: РБК
Экс-глава ЦБ Игнатьев покинет пост в Банке России и выйдет на пенсию
Один из руководителей Центробанка России Сергей Игнатьев покинет пост с 31 марта в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщается на сайте ЦБ.
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«Сергей Михайлович Игнатьев возглавлял Банк России в 2002—2013 годах, с 2013 года был советником председателя Банка России, входил в совет директоров», — говорится в сообщении.
Игнатьев родился 10 января 1948 года в Ленинграде. В 1975 году окончил экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, в 1978-м — аспирантуру. В 1991—1992 годах был замминистра экономики и финансов, с 1992-го по 1993-й занимал пост замглавы ЦБ. Затем на период до 1996 года вновь вернулся к обязанностям замминистра, после чего до 1997-го работал помощником президента по экономическим вопросам.
С 1997 по 2002 год Игнатьев был первым заместителем министра финансов. Затем до 2013-го возглавлял Центробанк, позже стал советником председателя регулятора.
21 марта свой пост также покинул первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов, он временно продолжит работу на посту советника председателя Банка России.
Об уходе Швецова стало известно в январе. Тогда ЦБ сообщил, что он решил продолжить карьеру в другом месте. По той же причине свой пост покинул замглавы регулятора Дмитрий Скобелкин, который курировал борьбу с отмыванием денег. Должности зампредов заняли директор департамента страхового рынка Филипп Габуния и глава Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев.
Помимо этого, в июне истекают полномочия главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Как сообщали источники Bloomberg, она хотела уйти с поста после начала военной спецоперации на Украине, но президент Владимир Путин попросил ее остаться.
В Центробанке, однако, заявили, что эти сообщения не соответствуют действительности. 18 марта Путин внес кандидатуру Набиуллиной на рассмотрение Госдумы.