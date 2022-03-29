Роскомнадзор проверит качество запрещения запрещенных ресурсов

«Ъ» ознакомился с письмом ФГУП ГРЧЦ в адрес операторов связи от 22 марта. Ведомство в нем требует «срочно провести проверку блокировки интернет-ресурсов». До 31 марта операторы связи должны сделать это совместно с представителями технического управления Роскомнадзора, следует из письма. О каких именно ресурсах идет речь, в письме не уточняется. В «Ростелекоме» «Ъ» подтвердили, что получили письмо ГРЧЦ и проводят проверку. МТС, «Вымпелком», «МегаФон», «ЭР-Телеком» и Tele2 отказались от комментариев. В Роскомнадзоре не ответили за запрос «Ъ».
С начала военной операции России на Украине регулятор заблокировал сайты более 30 СМИ, а также Twitter, Facebook и Instagram (головная компания двух последних Meta признана в России экстремистской).
В Роскомнадзоре ранее поясняли «Ъ», что для блокировки Facebook, Instagram и Twitter используется «исчерпывающий набор мер, предусмотренных российским законодательством».
Один из механизмов блокировки — ТСПУ, которые Роскомнадзор устанавливает на сетях операторов по закону «о суверенном рунете», вступившем в силу с 1 ноября 2019 года. ТСПУ представляет собой оборудование для глубокой фильтрации трафика — DPI (Deep Packet Inspection). В апреле 2021 года в Роскомнадзоре сообщали «Ъ», что ТСПУ установлены на сетях более 80 компаний, включая всех мобильных, а также крупных операторов фиксированной связи. По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, в России в целом несколько тысяч операторов, хотя 65% рынка приходится на пять крупнейших.
По словам источника «Ъ» в одном из операторов, Роскомнадзор проверяет, насколько эффективно ТСПУ блокирует Facebook, Instagram и Twitter:
«Создается впечатление, что проверка была инициирована после претензий со стороны вышестоящих органов к низкому качеству блокировки».
По его словам, блокировки проводятся не только через ТСПУ, но и с силами операторов. Однако в одном из операторов утверждают, что все блокировки Роскомнадзор осуществляет самостоятельно.
По словам независимого IT-специалиста Филиппа Кулина, далеко не всем российским операторам установили ТСПУ: «Кроме того, оборудование может быть установлено не на все сети и не всегда корректно работать». Преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов отмечает, что никто точно не знает, как работают ТСПУ.
На качество блокировок может негативно сказаться и дефицит телекоммуникационного оборудования.
При текущих экономических условиях резервов оборудования операторов связи для обеспечения работоспособности инфраструктуры хватит на четыре-шесть месяцев, прогнозирует Комиссия РСПП по связи и IT. Таким образом, риск аварий и нарушений стабильности работы сети возрастет уже с июля-августа.
Проблемы санкционных ограничений на поставки компонентов и материалов коснутся всех российских производителей электроники, говорит исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. «Мы не знаем точно, насколько дефицит и санкции повлияют на производство ТСПУ, если разработчик сформировал запас комплектующих хотя бы на полгода, то можно успеть перестроить каналы поставок».
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