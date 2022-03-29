Археологи нашли в Перу останки тысячелетнего хирурга Он был представителем культуры Сикан
Фоторепортажи
8В Японии произошло сильное землетрясение
30Названы финалисты Sony World Photography Awards 2022
11:00 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Роскомнадзор проверит качество запрещения запрещенных ресурсов

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ФГУП ГРЧЦ) потребовал от операторов провести проверку блокировки интернет-ресурсов до 31 марта. При этом блокировки должен осуществлять сам Роскомнадзор с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые стоят на сетях операторов связи. По мнению экспертов, вопрос в том, что оборудование установлено на сетях не всех операторов и может работать со сбоями. В перспективе ситуацию может ухудшить дефицит комплектующих.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Ъ» ознакомился с письмом ФГУП ГРЧЦ в адрес операторов связи от 22 марта. Ведомство в нем требует «срочно провести проверку блокировки интернет-ресурсов». До 31 марта операторы связи должны сделать это совместно с представителями технического управления Роскомнадзора, следует из письма. О каких именно ресурсах идет речь, в письме не уточняется. В «Ростелекоме» «Ъ» подтвердили, что получили письмо ГРЧЦ и проводят проверку. МТС, «Вымпелком», «МегаФон», «ЭР-Телеком» и Tele2 отказались от комментариев. В Роскомнадзоре не ответили за запрос «Ъ».

С начала военной операции России на Украине регулятор заблокировал сайты более 30 СМИ, а также Twitter, Facebook и Instagram (головная компания двух последних Meta признана в России экстремистской).

В Роскомнадзоре ранее поясняли «Ъ», что для блокировки Facebook, Instagram и Twitter используется «исчерпывающий набор мер, предусмотренных российским законодательством».

Один из механизмов блокировки — ТСПУ, которые Роскомнадзор устанавливает на сетях операторов по закону «о суверенном рунете», вступившем в силу с 1 ноября 2019 года. ТСПУ представляет собой оборудование для глубокой фильтрации трафика — DPI (Deep Packet Inspection). В апреле 2021 года в Роскомнадзоре сообщали «Ъ», что ТСПУ установлены на сетях более 80 компаний, включая всех мобильных, а также крупных операторов фиксированной связи. По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, в России в целом несколько тысяч операторов, хотя 65% рынка приходится на пять крупнейших.

По словам источника «Ъ» в одном из операторов, Роскомнадзор проверяет, насколько эффективно ТСПУ блокирует Facebook, Instagram и Twitter:

«Создается впечатление, что проверка была инициирована после претензий со стороны вышестоящих органов к низкому качеству блокировки».

По его словам, блокировки проводятся не только через ТСПУ, но и с силами операторов. Однако в одном из операторов утверждают, что все блокировки Роскомнадзор осуществляет самостоятельно.

По словам независимого IT-специалиста Филиппа Кулина, далеко не всем российским операторам установили ТСПУ: «Кроме того, оборудование может быть установлено не на все сети и не всегда корректно работать». Преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов отмечает, что никто точно не знает, как работают ТСПУ.

На качество блокировок может негативно сказаться и дефицит телекоммуникационного оборудования.

При текущих экономических условиях резервов оборудования операторов связи для обеспечения работоспособности инфраструктуры хватит на четыре-шесть месяцев, прогнозирует Комиссия РСПП по связи и IT. Таким образом, риск аварий и нарушений стабильности работы сети возрастет уже с июля-августа.

Проблемы санкционных ограничений на поставки компонентов и материалов коснутся всех российских производителей электроники, говорит исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. «Мы не знаем точно, насколько дефицит и санкции повлияют на производство ТСПУ, если разработчик сформировал запас комплектующих хотя бы на полгода, то можно успеть перестроить каналы поставок».

Анастасия Гаврилюк

Во время загрузки произошла ошибка.
 Первый советский «Оскар». История создания легендарного фильма
В магазинах появилась нехватка ряда овощей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь