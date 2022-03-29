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07:32 (мск), источник: ТАСС

Гинцбург призвал ревакцинироваться от ковида на фоне роста заболеваемости в других странах

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург призвал жителей России ревакцинироваться против коронавирусной инфекции на фоне возобновившегося роста заболеваемости ковидом в других странах.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

«Обязательно нужно ревакцинироваться. Вы же видите, что сегодня происходит в других странах с заболеваемостью, в том числе в Китае и Европе. Единственное, нельзя спрогнозировать, когда это может дойти до нас — через неделю, месяц или три месяца», — отметил ученый.

Гинцбург также предположил, что в случае роста заболеваемости нагрузка на стационары может быть высокой несмотря на то, что сегодня в большинстве случаев болезнь протекает легко.

Ранее сообщалось, что власти Шанхая ограничили с понедельника движение общественного транспорта в мегаполисе из-за рекордного роста числа бессимптомных случаев COVID-19, а также расширили локальные локдауны в отдельных районах. Кроме того, вновь начался рост заболеваемости в странах Европы — во Франции теперь в сутки регистрируют уже около 140 тыс. новых случаев, в Великобритании — около 95 тыс., в Италии — свыше 75 тыс. Также темпы распространения инфекции выросли с начала месяца в Австралии в два раза — сейчас там ежедневно заболевают свыше 50 тыс. человек. Больше всего случаев заражения все еще выявляют в Южной Корее — в среднем в стране в сутки регистрируют около 350 тыс. заболевших. В Германии ковидом ежедневно заболевают свыше 300 тыс. человек.

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