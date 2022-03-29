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11:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Новый рейс в облет России станет самым протяженным в мире

Беспересадочный рейс из Гонконга в Нью-Йорк в облет России станет самым протяженным в мире.

Источник: Reuters

Авиакомпания Cathay Pacific анонсировала беспересадочные рейсы из Гонконга в Нью-Йорк в облет территории России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Уточняется, что раньше перевозчик выполнял рейсы через Арктику, заходя в российское воздушное пространство. Однако сейчас азиатские авиакомпании стараются избегать полетов над Россией из-за западных санкций.

Новый маршрут будет пролегать над Средней Азией, Турцией и Европой. Таким образом, рейс станет самым протяженным в мире — расстояние в 16,6 тысячи километров самолет будет преодолевать за 17 часов.

По словам представителя Cathay Pacific, рейсы планируется выполнять на лайнерах Airbus А-350−1000.

Ранее в марте Минтранс заявил о еженедельных тратах зарубежных авиакомпаний в 37,5 миллиона долларов на облет России. По данным ведомства, в результате ограничений дальность перелетов для зарубежных компаний значительно возросла. Так, перелет из Лондона в Токио через Россию по Транссибирскому маршруту составляет 9,5 тысячи километров, но с использованием альтернативного маршрута — 11,2 тысячи километров.

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