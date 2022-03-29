Древнейший путь Евразии. Как на Алтае строили дорогу в китайское царство

История дороги начиналась задолго до 1922 года. Ей посвящен в Бийске целый музей, который расположен на историческом месте у начала этой дороги — на улице Советской.
Это здание — памятник архитектуры, в начале XX века это был жилой купеческий дом. Научный сотрудник музея Татьяна Порубова к гостям привыкла — посетителей здесь всегда много.
Памятник водителям и макет пограничного столба на 744 км Чуйского тракта в Республике Алтай | Источник: РИА "Новости"
«Кого здесь только не было — и Гарик Сукачев, и Дмитрий Крылов… Люди очень интересуются нашими экспонатами», — рассказывает экскурсовод и ведет в первый зал музея, где представлены древние археологические находки — кости животных, полотна с наскальными рисунками.
Они здесь не случайно, ведь Чуйский тракт зарождался как древнейший путь Евразии в третьем тысячелетии до нашей эры. В китайских источниках пути, ведущие из Китая через алтайские горы в Среднюю Азию, называли торговой дорогой к скифским племенам.
Считается, что именно эта дорога была одним из северных ответвлений Великого шелкового пути, и именно поэтому археологи находили здесь шелковые ткани и бронзовые зеркала.
"Там, где сейчас расположен Чуйский тракт, всегда пролегали древние тропы, которые связывали Сибирь и Центральную Азию, поэтому мы представляем палеонтологическую коллекцию. Караванные пути были проложены по долинам рек Катуни и Чуи. В окрестностях современного Бийска были сделаны находки, свидетельствующие о том, что караванные пути здесь пересекались.
Автомобильная дорога «Чуйский тракт» и река Катунь в Онгудайском районе Республики Алтай | Источник: РИА "Новости"
О том, что древний путь на месте слияния Бии и Катуни «вел в китайское царство», было известно при освоении территории современной Сибири. В долине реки Чуи шла основная торговля, а купцов, которые ходили туда торговать, называли чуйцами. Именно гидроним «Чуя» дал название этой дороге", — говорит Татьяна Александровна.
От тропы к колесному пути
До 1903 года теперешний тракт был вьючной тропой, проходящей по долинам рек. По ней перевозили сахар и ткани на лошадях и верблюдах в Курайскую и Чуйскую степи, где кочевали казахи, монголы, а на границе стояли китайские войска. Им можно было продать свои товары, взамен приобрести верблюжью шерсть или пряности.
Однако этот способ заработка не был безопасным: торговцам препятствовали скальные выходы, которые нельзя было обойти, бомы (узкие места между рекой и горой). Именно поэтому купцы неоднократно просили об исправлении Чуйской вьючной тропы. Услышали их только в 1901 году — дорогу начали строить под колесный путь, чтобы на всем протяжении можно было проехать с повозками. Кстати, колеса от настоящих китайских повозок, которые колесили тогда по этим тропам, можно тоже увидеть в музее.
Строительство доверили горному инженеру Иосифу Билю: ему выделили значительную сумму на то, чтобы взорвать сложные горные участки и установить подпорки в опасных местах. К 1903 году по тропе смогли пойти повозки с грузами. Однако дорога скоро вновь пришла в негодность.
Тем временем конкуренция в торговле со стороны Китая на границе с Монголией только росла, и пришлось предпринимать попытку вновь возвращаться к планам обустройства дороги — уже на более высоком уровне. Для этого дорожный инженер Вячеслав Шишков возглавил экспедицию на Алтай. Его карты, составленные по итогам исследований для строительства Чуйского тракта, и стали первыми экспонатами современного музея дороги в Бийске.
«Экспедиция под руководством Шишкова работала на Алтае два года, в 1913-м и 1914-м, под его руководством были составлены карты, в которых рассматривались разные варианты прохождения тракта. Мы храним 16 подлинных карт в музее, еще 50 карт хранятся в Барнауле. Однако планам не удалось осуществиться — по возвращении Шишкова с Алтая началась война и работа отправилась в долгий ящик. Мы храним приборы, которые передали нам местные жители, это планиметр и нивелир. С помощью таких приборов здесь и вел изыскания Шишков, с их помощью был построен наш Чуйский тракт», — рассказывает экскурсовод и провожает в отдел строительства.
Советско-монгольский стимул
Историческому событию, которое празднует в этом году Чуйский тракт, предшествовало подписание соглашения о дружбе Монголии и Советского Союза. По словам Порубовой, именно дружба между странами и, как следствие, перспектива наращивания торговых отношений вернули представителей властик вопросу о необходимости обустройства дорогу.
Уже в мае следующего года дороге якобы был присвоен статус государственной. В музее не нашли подтверждения того, что решение было принято именно в мае, но год сомнений не вызвал — московский архив прислал на Алтай документы, свидетельствующие о том, что решение было принято 6 декабря 1922 года.
Его очень ждали в Сибири и рассчитывали на финансирование.
Работы на некоторых участках начинали и забрасывали из-за сложностей строительства в горной местности, но в 1925 году по дороге уже смогла пройти первая автоколонна — с шерстью.
По-настоящему масштабные работы здесь начались только в 1934 году. Строили дорогу вольнонаемные и заключенные лагерей — об этом свидетельствуют землянки, врытые в берег Катуни.
«Мы полагаем, что там как раз жили заключенные, которые строили дорогу. Строительство было сложным, тяжелым, использовался ручной труд, местные материалы — щебень, камень, лес. Канаты для мостов крутили прямо на льду Катуни, подпорные стенки возводили с помощью мха и навоза», — рассказывает экскурсовод. С 1 января 1935 года колесный путь стал именоваться автомобильной дорогой.
В архивных документах конца 1925 года изредка начинает встречаться слово «ремонтер». Так называли людей, ремонтирующих Чуйский тракт. Они жили в домах, расположенных вдоль дороги. Удивительно, но ремонтерами были в основном женщины. Совковой лопатой они подсыпали ямы, долбили лед на участках тракта. Женщины пришли на эту дорогу и в качестве шоферов. Им в бийском музее посвящен целый отдел автомобилизации.
«Есть по Чуйскому тракту дорога, много ездило там шоферов…»
Об известной песне на стихи писателя Михаила Михеева в музее говорить не любят, хоть здесь и есть информация о ее герое — шофере Кольке Стигиреве и истории его любви к своей коллеге Рае. У героев были реальные прототипы, об условиях работы которых песни не слагали. О первых девушках-шоферах, пришедших покорять Чуйский тракт, в музее рассказывает отдельная экспозиция. Они работали на предприятии, перевозившем грузы до Монголии.
«В те годы профессия шофера была очень престижной, но на Чуйском тракте это было крайне тяжело. Профессия была редкой, и ее популярность продиктована волной комсомольского энтузиазма. Девушкам было очень тяжело — все-таки автомобили были массивные, тормоза плохо управляемые, кабины не отапливались. Мы можем увидеть в музее шоферские костюмы советских времен, подлинные фотографии с автопробегов, на которых шоферы стоят в теплых шубах — так они спасались от холода в кабинах машин. Уникальный экспонат — сапоги шофера, сделанные из автомобильных камер. Бийск в те времена, безусловно, был городом шоферов», — рассказывает экскурсовод.
1976 год | Источник: РИА "Новости"
В музее можно увидеть не только множество экспонатов, связанных с историей появления тропы, переросшей в крупнейшую международную артерию, но и ландшафтные макеты исторического Чуйского тракта. Какие-то макеты привезли в музей из дорожно-строительного управления, другие передают местные жители, самостоятельно конструирующие модели любимой дороги.
В музее любовь к Чуйскому тракту объясняют уникальностью его природных ландшафтов — путешественники по всей его протяженности попадают в разные природные зоны.
Дорога, ранее бравшая начало из Бийска, а теперь из Новосибирска, начинается березовыми колками, лесостепью, переходит в сосновые леса, кедровники и временами даже субальпийские луга. С Курайской котловины путнику открываются Северо-Чуйские белки — высокогорные хребты, покрытые снегом. На отдельных участках с тракта видны водопады. Эти виды захватывают дух и дарят эстетический восторг даже самым искушенным путникам. В музее природным богатствам по пути Чуйского тракта посвящен отдельный зал с минералогической и зоологической коллекций. Здесь дорожными столбиками разделены природные зоны, в которых можно встретить различных животных — от зайцев до козерогов и медведей.
За свою огромную, исчисляемую караванами и верстовыми столбами историю Чуйский тракт изменился до неузнаваемости — его протяженность выросла с 600 до более чем 1000 км, нулевой километр перенесли из Бийска в Новосибирск, и сейчас о нем напоминает лишь символический знак перед музеем, а сам Бийск из-за строительства обхода больше не является частью тракта. Теперь это современная дорога, в которую ежегодно вкладывают миллиарды. Она по-прежнему востребована и интенсивно загружена — в сутки здесь проезжает до 43 тыс. автомобилей.
В планах властей развивать федеральную трассу как маршрут автомототуризма и караванинга (путешествие с проживанием в автодомах или автоприцепах). В музее, который создал начальник ДСУ-10 Юрий Никишин на основе архивных документов, лучшим поздравлением в юбилейный год называют добрые дела. Так, музейных работников беспокоит судьба памятника ЗИЛ-130 — грузовику, который прошел по тракту 1 млн км без капремонта. Автомобиль установлен на обочине в заречной части Бийска в качестве памятника. В юбилейный год его предлагают покрасить.
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