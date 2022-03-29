«Нельзя спрогнозировать». Инфекционисты — о ревакцинации и новой волне COVID-19

Вознесенский рассказал, что возникновение новой волны заражений COVID-19 заранее предсказать нельзя. Это происходит в ходе естественных мутаций вируса, каждая из которых может привести к новой вспышке, если появившийся штамм окажется более живучим, нежели доминировавший до этого, отметил он.
Ранее в разговоре с ТАСС глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что наблюдающийся в зарубежных странах тренд дойдет и до России, но не указал, когда именно этого стоит ожидать.
Обязательно нужно ревакцинироваться. Вы же видите, что сегодня происходит в других странах с заболеваемостью, в том числе в Китае и Европе. Единственное, нельзя спрогнозировать, когда это может дойти до нас — через неделю, месяц или три месяца
Александр Гинцбургглава Центра имени Гамалеи (цитата по ТАСС)
По его словам, у большинства людей заболевание сейчас протекает легко, но это не исключает возможности высокой нагрузки на стационары в случае роста числа заражения.
Молекулярный биолог, профессор Ратгерского университета (США) Константин Северинов в беседе с RTVI рассказывал, что сейчас в мире преобладает штамм коронавируса «омикрон» в вариантах BA.1 (исходный «омикрон») и BA.2 (так называемый «стелс-омикрон»). Оба отличаются повышенной способностью заражать людей, однако представляют меньшую угрозу для жизни, чем предыдущий штамм «дельта».
«Если судить по официальной информации, то скажем так, первая волна “омикрона” у нас прошла или находится на исходе. “Омикрон” повел себя так же, как он вел в других странах, а именно у нас было очень большое увеличение числа заболевших, что связано с тем, что “омикрон”, во-первых, более заразен, и, во-вторых, способен заражать людей, которые ранее вакцинировались, но, правда, при этом у них протекает заболевание в легкой форме. И на фоне многократного увеличения количества ежедневно заболевавших или инфицированных людей количество смертей не превысило того, что детектировалось в октябре-ноябре прошлого года, когда действительно было плохо. Тогда умирало ежедневно официально 1200−1300 человек», — объяснял Северинов.
При этом биолог отметил, что новый «стелс-омикрон» более заразен, чем первая версия этого штамма, но «не настолько драматически», как в случае сравнения «омикрона» и «дельты».
Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, за последние сутки в России было выявлено 19 660 случаев заболевания, госпитализированы были 4 932 человека, умерли 339 пациентов.
Инфекционист Евгений Тимаков также сообщил ТАСС, что новый подъем заболеваемости возможен при очередной мутацией вируса, «которые могут произойти в других странах к концу лета».
Если будет новая мутация коронавируса, если придет более активный штамм, чем «омикрон», то можем ждать нового подъема заболеваемости.
Евгений Тимаков инфекционист
При этом вирусологи не исключают и того, что «завозить» новый штамм в Россию никому «не придется» — мутация может произойти и внутри России. Такую вероятность не исключают ни Северинов, ни Вознесенский.
Последний в беседе с RTVI отметил, что счет штаммов идет на миллионы, только особо живучими (как «омикрон») оказываются немного.
Профессор Северинов свою позицию по ревакцинации озвучил следующим образом:
В зависимости от того, как будет ситуация развиваться, я не вижу причин, почему мне этого не делать, если потребность такая будет. Если количество инфицированных резко будет увеличиваться и почему-то тяжесть заболевания пойдет вверх, то, конечно, я буду ревакцинироваться.
«Я себя, наверное, слишком люблю, нехорошо в этом признаваться, но, мне кажется, лучше быть здоровым», — резюмировал специалист.
Рост количества заражения в Китае эксперты объясняют тем, что страна была не готова именно к «омикрону» — во многом на волне успеха борьбы с предыдущими штаммами.
Как поясняла в беседе с RTVI молекулярный биолог и научный журналист Ирина Якутенко, до «омикрон»-штамма в Китае не допускали распространения коронавируса, что не позволило сформировать массовый иммунитет.
«И поэтому, когда пришел штамм, который по-настоящему хорошо распространяется и действительно очень заразен, — вот мы видим то, что видим», — говорила Якутенко.
По мнению эксперта, разрушительный эффект «омикрона» в виде тяжелого течения может снизить лишь популяционный иммунитет.
«[Если] его нет или он слабый, то соответственно мы будем видеть распространение», — отмечала биолог.
Схожу точку зрения озвучивал и Северинов. По его словам, реальное падение эффективности действия вакцин произошло на стадии перехода от «дельты» к «омикрону». В России это наблюдалось в четвертом квартале прошлого года.
«Из хороших новостей: те, кто болел “омикроном”, по-видимому, имеют высокоэффективную защиту против нового варианта. Но просто далеко не все болели “омикроном”, вот», — полагает профессор Ратгерского университета.
Закрытие Шанхая и ситуация в Европе
На фоне резкого роста числа заражений COVID-19 в Китае с 28 марта был закрыт один из крупнейших мегаполисов — Шанхай с населением около 25 млн человек. Планируется массовое тестирование жителей на коронавирус, обязателен строгий карантин.
При этом, в абсолютных числах масштаб распространения вируса в Китае ниже российского.
Согласно данным Минздрава КНР от 28 марта, за последние сутки в стране зарегистрировали 1 219 случаев заражения, 50 из которых — в 25-миллионном Шанхае.
Также китайские власти сообщали, что в марте в КНР впервые с января 2021 года были зафиксировали случаи смерти людей от коронавируса — два человека скончались в провинции Цзилинь.
ТАСС сообщает, что рост заболеваемости фиксируется в Европе и приводит следующую статистику ежедневных заражений: Франция — более 140 тыс., Великобритания — около 95 тыс., Италия — свыше 75 тыс.