17:00 (мск), источник: ТАСС Наука
Ученые из России и Китая открыли новый род жуков мелового периода
Жук возрастом около 99 млн лет хорошо сохранился в ископаемой смоле.
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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Новый род жуков-адерид мелового периода открыли ученые из России и Китая. Работа поможет лучше понять биоразнообразие той эпохи, сообщили в пресс-службе Балтийского федерального университета им. И. Канта (БФУ, Калининград).
Ученые из университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу, Китайского университета наук о Земле (Ухань), Института зоологии (Гуандун) и НОЦ «Геоэкология и морское природопользование» БФУ изучили хорошо сохранившегося жука, обнаруженного в штате Качин северной Мьянмы в ископаемой смоле возрастом около 99 млн лет. Находка относится к среднемеловому периоду мезозойской эры, известному широкой публике как время расцвета динозавров и становления цветковых растений.
«Подобные исследования — вклад в фундаментальную науку, не имеющую прямого практического применения в данный момент, но, вполне возможно, очень значимые при условии накопления определенного объема комплексных знаний. Ископаемый жук — фрагмент древних мезозойских экосистем, которые были населены множеством организмов, кроме собственно динозавров. Понимание функционирования и состава этих систем — ключ к прошлому», — отметили в пресс-службе БФУ.
Экземпляр принадлежит к небольшому семейству мелких жуков-адерид.
При исследовании использовалась оптическая и конфокальная лазерная сканирующая микроскопия.
В частности, ученые установили, что новый род отличается выраженным швом между первым и вторым брюшными сегментами, а также редкими и длинными волосками вдоль всей длины внутреннего края задних бедер. Он похож на своих современных «родственников» однородным опушением надкрылий, видимой сверху головой, переднеспинкой равной длины и ширины и сходными пропорциями и формой сегментов усиков.