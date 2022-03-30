Ласковый зверь. Почему медведь стал главным символом России и что сегодня угрожает этим животным?

Уже несколько веков, как только речь заходит о России, на карикатурах, в газетных статьях и на пропагандистских плакатах на Западе и Востоке появляется медведь. То он яростно набрасывается на кого-то, то в страхе бежит, то он глуп и жалок, то хитер и беспощаден. В общем, медведь для планеты — это воплощение той самой «загадочной русской души», о которой все говорят, но никто не знает, что она собой представляет. «Лента.ру» рассказывает о том, как в действительности живут медведи в России.
Медвежонок, которого прозвали Малыш, выжил лишь чудом. Сначала лесорубы случайно вспугнули его мать. А когда медведица убежала, осиротевшего детеныша нашла и сильно покусала собака. «К счастью, люди услышали писк из берлоги и забрали Малыша, а мы начали наш путь за ним», — вспоминают Сергей и Екатерина Пажетновы из Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области.
Центр больше 30 лет помогает выжить медвежатам, которые в силу тех или иных обстоятельств остались без матери. Его основали известный биолог Валентин Пажетнов и его супруга Светлана Иванова еще в 1990 году. После трагической гибели Валентина его дело продолжили Сергей и Екатерина Пажетновы. За эти годы «выпускниками» Центра стали более 240 медвежат: их выходили и отпустили обратно в леса.
Казалось бы, зачем медведям помощь? В России им и так неплохо живется: на медведей редко охотятся для забавы и не истребляют их, как в Китае, ради ингредиентов для старинных «чудодейственных» рецептов. Однако это не значит, что им совсем ничего не грозит. Хотя эти звери могут прожить и до 50 лет, в дикой природе средняя продолжительность их жизни в пять раз меньше.
Самыми пожилыми, по данным Центра спасения медвежат-сирот, были две медведицы, добытые охотниками в Тверской области и Красноярском крае: одной из них оказалось 25, а другой — 36 лет.
Часто медведи погибают в схватках с сородичами. Кроме того, с медведем, особенно молодым, вполне может справиться стая волков. Охотники за трофеями тоже никуда не делись, хотя в последнее время на медведей охотятся не так активно, как раньше. Медведи-шатуны, которые проснулись от голода или покинули берлогу зимой по другой причине, чаще всего гибнут от рук охотников и лесников или умирают, так и не найдя пищи.
Медвежатам грозит еще больше опасностей. Если кормилицу спугнут люди — как это произошло с Малышом, — им скорее всего не выжить. «В последние годы основной причиной сиротства медвежат являются лесозаготовительные работы, — рассказали “Ленте.ру” Пажетновы. — Шум техники, человеческие голоса — серьезные факторы для беспокойства медведя. Когда эти факторы достигают высшего предела, животное покидает свое зимнее убежище даже в случае, если это медведица, а в берлоге остались медвежата».
Тысячи лет назад дело обстояло иначе. Когда нетронутые леса покрывали всю Европу от современной Москвы и до самой Атлантики, их полноправным правителем был именно бурый медведь — один из самых крупных сухопутных хищников на планете.
Неудивительно, что люди всегда относились к нему со смесью страха и уважения. Даже само слово «медведь» лингвисты считают эвфемизмом. Настоящее название зверя наши предки предпочитали не произносить, чтобы не накликать беду.
Лубок «Медведь с Козою прохлаждаются» | Источник: LUBOK
Культы медведя стали появляться еще в каменном веке, о чем свидетельствуют многочисленные наскальные изображения, алтари и фигурки, которые находят по всей Европе. Его считали сначала великим предком-прародителем, позднее многих народы, жившие на территории современной России, обожествили и включили его в свои пантеоны.
Самые древние верования о медведях, которые складывали в Европе, почти не сохранились. В мифологии коми, которую успели записать этнографы, медведь представал разумным существом, сыном небесного демиурга Ена. Божество спустилось на землю по классическим «медвежьим» причинам: ему страшно понравился горох, и он не смог удержаться от соблазна.
В свою очередь, эвенки считали, что когда-то медведь был человеком. Существуют легенды о медведе, который жил с женщиной, и у них даже были дети. Из этой легенды родилось интересное поверье. Считается, что, если женщина обнажит перед косолапым грудь, он не станет нападать на нее.
Репутацию «страны медведей» Россия заработала гораздо позже. Историк Денис Хрусталев считает, что байка о медведях, гуляющих по русским улицам, появилась с легкой руки путешественника Сигизмунда Герберштейна, побывавшего в Московии в начале XVI века. «В 1526 году он услышал историю, что в России были настолько сильные морозы, что медведи из леса приходили в города, врывались в дома и все там крушили», — рассказал Хрусталев «Ленте.ру».
Сигизмунд фон Герберштейн
После Смутного времени европейцы все чаще ассоциировали Россию с медведями. Характерным примером, по словам историка, был рисунок из воспоминаний итальянского наемника Александра Гваньини, который в конце XVI века командовал гарнизоном в Полоцке. Он изображал царя Василия Шуйского на фоне леса, из которого выходили медведи. «Такое вот безобразие: с одной стороны — военщина, а с другой — дикость», — пояснил историк. Связь лишь усиливалась из-за сходства между латинскими словами russus (русский) и ursus (медведь).
Известна пушка, которую изготовили англичане и прислали Михаилу Федоровичу Романову, где была забавная ошибка — осталось слово Ursus, хотя должно было быть написано слово Russus. В данном случае это скорее не какая-то отрицательная коннотация, а наоборот — царь всех медведей, настолько могучий и дикий.
Во второй половине XIX века тон стал задавать сатирический журнал Punch, который печатали в Британии. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль вспоминал, что в детстве представлял весь мир по карикатурам из этого журнала. Россию в Punch неизменно изображал медведь. «На них он либо жутко вооружен, либо договаривается с какой-нибудь обезьянкой, в виде которой изображали неаполитанского короля, либо со львом общается, то есть Великобританией, либо с каким-то орлом, и так далее», — сообщил Хрусталев.
XXII Летние Олимпийские игры в Москве | Источник: РИА "Новости"
В России, по мнению историка, до недавнего времени повышенный интерес к медведям не разделяли, и уж точно не считали этих зверей символом страны. «Одним из первых опытов позитивного освоения этого образа был олимпийский Мишка, — утверждает он. — До этого даже в русской карикатуре Россия в качестве медведя возникала очень редко: мы с коллегами зафиксировали лишь несколько случаев в конце XIX века, но это были случайные эпизоды, в отличие от английской карикатуры».
Ко временам Герберштейна и Гваньини медведи были уже в диковинку для большинства жителей Европы. Считается, что в Англии последнего косолапого убили еще в X веке, и уже при Шекспире это было исключительно привозное животное, которого травили собаками на потеху публике. Почти такая же судьба с течением времени постигла многие популяции этих зверей в Западной и Центральной Европе. В итоге Россия осталась одним из немногих мест в Европе, где бурые медведи чувствуют себя вполне вольготно.
Травля медведя про королеве Елизавете I
И живут они порой совсем недалеко от людей, мастерски скрываясь от ненужного внимания. За историями о силе и свирепости медведя часто забывают, что, собственно, мясо, добытое охотой, для этого зверя составляет только треть рациона, да и то чаще всего весной — в первые месяцы после выхода из зимней спячки, когда растительной пищи еще мало.
У бурого медведя самая сложная архитектоника (строение) головного мозга по отношению к другим хищным млекопитающим. Именно бурый медведь может решать трудные задачи высокой сложности, что было доказано в экспериментах профессора Леонида Викторовича Крушинского по изучению высшей нервной деятельности данного вида.
Валентин ПажетновДоктор биологических наук, основатель Центра спасения медвежат-сирот
Пажетновы стараются не только спасти попавших в беду медвежат, и подготовить их к вольной жизни, воспитать в них самостоятельность и опасливое отношение к человеку. Дело в том, что выросшие в непосредственном контакте с человеком медведи не воспринимают его как угрозу и, оказавшись на воле, начнут искать встречи, чтобы получить привычную порцию вкусностей и ласки. А закончиться такие встречи могут самым печальным образом и для человека, и для зверя.
Так что Пажетновы не могут позволить себе даже побаловать мохнатых воспитанников, например, чем-нибудь сладким. «В противном случае велик риск, что они приручатся, а таких животных на волю ни в коем случае выпускать нельзя», — объясняют они.
Несмотря на усилия специалистов и суровое воспитание, некоторые выпускники Центра привязываются к своему первому дому. Например, несколько лет назад двое выращенных медвежат были выпущены на волю в Новгородской области — в нескольких десятках километров от деревни Бубоницы Тверской области, где находится Центр.
А через 10 дней мы увидели одного из наших выпускников… в вольере! Каким образом Слава нашел путь домой длинною в 70 километров по прямой от места выпуска, зачем — это загадка природы, на которую у нас нет ответа. При этом Слава по пути домой тщательно обходил населенные пункты и был вынужден неоднократно пересекать автомобильную трассу!
Сергей и Екатерина ПажетновыСотрудники Центра спасения медвежат-сирот
Позже Славу снова отвезли в Новгородскую область, и больше он уже не возвращался. Похожая история случилась с одной из самых знаменитых выпускниц Центра спасения медвежат-сирот — медведицей Норой.
Она покинула приют в 2009 году. Биологи давно занимались другими воспитанниками, когда в 2013 году недалеко от Центра появилась медведица с тремя медвежатами. Сотрудники сразу заметили на ухе у животного свою желтую бирку, однако установить, кто именно из их подопечных поселился неподалеку, долгое время не удавалось.
Медведица обосновалась на небольшом болотце в двух километрах от Центра, и в течение пяти лет ее фиксировали фотоловушки с новыми выводками медвежат. В итоге бирку удалось рассмотреть, и выяснилось, что это именно Нора. Почему она решила вернуться в родные места, никто не знает, но благодаря этому поступку сотрудники Центра установили документально, что их выпускники не только прекрасно осваиваются в дикой природе, но и способны производить потомство, сохранять его и воспитывать в течение самого сложного периода жизни — первого года.
9 февраля в Центре случилось первое в 2022 году пополнение. Охотники в Вологодской области наткнулись на медвежьи следы, дошли по ним до берлоги и обнаружили в ней брошенных матерью медвежат. Малыши были срочно доставлены в Центр, где за ними ухаживают специалисты. К концу марта найденыши, которых назвали Чук и Гек, окрепли и уже учатся ходить.
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