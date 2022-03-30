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10:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Росздравнадзор отменил плановые проверки здравоохранения

Росздравнадзор объявил об отмене плановых проверок по всем видам контроля в сфере здравоохранения, говорится в пресс-релизе ведомства. Решение коснется юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Источник: Reuters

Росздравнадзор уточнил, что при получении информации «о фактах непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью» будет проводить внеплановые проверки.

Ведомство утверждает, что такие меры «снижают административную нагрузку на подконтрольные Росздравнадзору субъекты».

После начала военной операции на Украине прекратились поставки в Россию из США и Европы стандартных образцов, используемых в производстве лекарств. Это грозит фармпроизводителям остановкой производства. Компании используют свои запасы, которых в лучшем случае хватит до конца года, в худшем — до лета.

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