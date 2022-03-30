Росздравнадзор отменил плановые проверки здравоохранения

Росздравнадзор уточнил, что при получении информации «о фактах непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью» будет проводить внеплановые проверки.
Ведомство утверждает, что такие меры «снижают административную нагрузку на подконтрольные Росздравнадзору субъекты».
После начала военной операции на Украине прекратились поставки в Россию из США и Европы стандартных образцов, используемых в производстве лекарств. Это грозит фармпроизводителям остановкой производства. Компании используют свои запасы, которых в лучшем случае хватит до конца года, в худшем — до лета.