Верховный суд РФ разрешил относить электросамокаты к транспортным средствам

С административным иском в ВС обратился Давит Чепечян. Он полагает, что к транспортным средствам должны быть отнесены лишь такие источники передвижения, на управление которыми законом предусмотрено получение специального права.
Истец пояснил, что он являлся участником ДТП: при повороте налево он столкнулся с самокатом и в результате аварии водитель самоката погиб, а по данному факту возбуждено уголовное дело.
Следователь инициировал проведение автотехнической судебной экспертизы, в постановлении о назначении которой сделал вывод об отнесении электросамоката к механическим транспортным средствам. Чепечян потребовал исключение данного вывода из текста постановления, на что получил отказ.
Также он обращался за разъяснениями в Минтранс, МВД и центр судебной экспертизы при Минюсте России, которые пояснили, что новые устройства мобильности при наличии сомнений в эффективности систем экстренного торможения в зависимости от модели могут развивать скорости выше 35 км/час, что становится серьезным источником опасности для пешеходов и лиц, управляющих такими устройствами.
Особенности электросамокатов
Представитель правительства РФ в Верховном суде Гайк Марьян напомнил, что содержащееся в статье 2 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» определение транспортного средства не содержит перечня устройств, являющихся таковыми, однако все транспортные средства объединены общим функциональным предназначением: перевозкой по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на них.
Транспортному средству присущи определенные технические характеристики — мощность двигателя, максимальная конструктивная скорость — и предназначение: для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, отмечает он.
При этом водители электросамокатов правилами дорожного движения в отдельную категорию участников дорожного движения пока не выделены.
Вместе с тем в последнее время участились случаи использования лицами для передвижения электросамокатов, технические характеристики которых находятся в пределах пороговых значений, установленных Правилами для мопеда или мотоцикла, являющихся мототранспортными средствами категории «L», не имеющих функции автоматического отключения на скорости более 25 км/ч.
Конструктивные и технические особенности таких электросамокатов предопределяют высокую степень опасности причинения вреда жизни и здоровью граждан, причем как использующим такие электросамокаты, так и неопределенному кругу лиц. Кроме того, использование таких электросамокатов не в полной мере подконтрольно управляющему им лицу, в связи с чем данные средства передвижения могут быть источниками повышенной опасности, — указывает Марьян.
В соответствии с позицией Пленума Верховного суда, источником повышенной опасности следует признать любую деятельность, осуществление которой создает повышенную вероятность причинения вреда из-за невозможности полного контроля за ней со стороны человека, а учитывая, что норма не содержит исчерпывающего перечня источников повышенной опасности, суд, принимая во внимание особые свойства предметов, веществ или иных объектов, используемых в процессе деятельности, вправе признать источником повышенной опасности иную деятельность, не указанную в перечне (абзац третий постановления от 26 января 2010 года № 1).
Так как исчерпывающий перечень всех возможных видов средств передвижения не установлен и установлен быть не может, возможность отнесения электросамоката к тем или иным транспортным средствам сопряжена с оценкой соответствия конкретного электросамоката требованиям к колесным транспортным средствам, резюмирует представитель правительства.
Он также добавил, что субъектом преступлений по делам о ДТП признается не только сдавший экзамены водитель, но и любой участник дорожного движения.
«То есть диспозиция нормы статьи 264 УК не ставит возможность наступления для водителя транспортного средства уголовной ответственности в зависимость от того, причинен ли вред вследствие ДТП жизни или здоровью водителю другого транспортного средства или пешеходу, велосипедисту или электросамокатчику», — пояснил Марьян.
Во время загрузки произошла ошибка.