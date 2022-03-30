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14:20 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские учебники нацелены на ненависть к России, заявил Кравцов

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что проанализированы более 300 украинских учебников, выявлено, что детей целенаправленно нацеливали «на ненависть к России».

Источник: © РИА Новости

«Мы проанализировали более 300 учебников и учебных пособий. Учебники начальной школы, основной, старшей, и увидели, что это целенаправленная работа и выстраивание цепочки, искажающей историю и историческую правду. Нацеливали детей на ненависть к России целенаправленно. Мы никогда не допустим, чтобы в российских учебниках по истории, географии были искажены факты Великой Отечественной войны, нашей дружбы с Украиной, другими странами. Наша страна всегда открыта, всегда помогала братским народам, в том числе Украине», — сказал Кравцов на пресс-конференции на тему «Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти».

По словам министра, на Украине создали «фейковую историю» для детей, отказавшись от многовековых корней.

Кравцов отметил, что украинские учителя были вынуждены в обязательном порядке требовать от школьников творчески применять приобретённые знания для характеристики нацистов и бандеровцев.

Как добавил министр, анализ учебников продолжится.

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