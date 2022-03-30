Украинские учебники нацелены на ненависть к России, заявил Кравцов

«Мы проанализировали более 300 учебников и учебных пособий. Учебники начальной школы, основной, старшей, и увидели, что это целенаправленная работа и выстраивание цепочки, искажающей историю и историческую правду. Нацеливали детей на ненависть к России целенаправленно. Мы никогда не допустим, чтобы в российских учебниках по истории, географии были искажены факты Великой Отечественной войны, нашей дружбы с Украиной, другими странами. Наша страна всегда открыта, всегда помогала братским народам, в том числе Украине», — сказал Кравцов на пресс-конференции на тему «Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти».
По словам министра, на Украине создали «фейковую историю» для детей, отказавшись от многовековых корней.
Кравцов отметил, что украинские учителя были вынуждены в обязательном порядке требовать от школьников творчески применять приобретённые знания для характеристики нацистов и бандеровцев.
Как добавил министр, анализ учебников продолжится.