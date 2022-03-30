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15:54 (мск), источник: Московский комсомолец

Baza: Елена Малышева распустила программу «Жить здорово»

По данным российских журналистов, известная телеведущая Елена Малышева распустила свою программу «Жить здорово», которая выходит на Первом канале.

Источник: РИА "Новости"

Пока речь не идет об окончательном закрытии, но возвращение передачи в эфир остается под вопросом. Официальной информации об этом нет.

Как сообщает Телеграм-канала Baza, Елена Малышева накануне провела собрание сотрудников своей программы и сообщила, что из-за изменений в эфире выход проекта приостанавливается.

Она отметила, что ориентировочно, программа не будет выходить до сентября. Однако Малышева не смогла гарантировать, что осенью проект вернется в эфир.

В сообщении утверждается, что сотрудники работали по временным договорам без оформления в трудовой, поэтому они остались без выплат. Подтверждения этой информации нет.

Ранее сообщалось, что на российском телевидении после начала специальной военной операции на Украине был приостановлен выпуск развлекательных программ. Они заменены в основном информационными выпусками.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Baza: Елена Малышева распустила программу "Жить здорово"
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