17:12 (мск), источник: Газета.Ру
Малышева опровергла закрытие программы «Жить здорово!»
Телеведущая Елена Малышева предоставила «Газете.Ru» комментарий пресс-службы Первого канала, согласно которому программа «Жить здорово!» не выходит временно.
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«Программа “Жить здорово!” не выходит, как и другие развлекательные программы. Сетка канала переверстана с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. О закрытии проекта речь не идет», — сказано в сообщении пресс-службы Первого канала.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил о том, что ведущая передачи «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева 29 марта распустила команду, которая работала над выпусками программы. В качестве причины называется изменение сетки вещания: после начала военной спецоперации РФ на Украине на государственных каналах сократилось число развлекательных программ, большую часть времени стало занимать информационное вещание. Якобы она сообщила сотрудникам, что программа пока не будет выходить до сентября, но не вернется на экраны и после этого.
Программа «Жить здорово!» выходит на Первом канале с августа 2010 года.