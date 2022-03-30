Брюс Уиллис решил уйти из кино из-за проблем со здоровьем

Она рассказала, что у артиста диагностировали афазию. Это состояние затрагивает различные формы речевой деятельности и приводит к тому, что человек утрачивает способность говорить, читать и писать.
«Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы благодарны за вашу любовь, сострадание и поддержку. Мы переживаем это как крепкая ячейка общества и хотели оповестить его поклонников, потому что мы знаем, как много он значит для вас, как и вы для него. Брюс всегда говорит: “Проживи это”. Именно так мы вместе и планируем сделать», — говорится в публикации Мур.
Ранее ряд СМИ сообщил, что Уиллис готовится уйти из кинематографа из-за деменции. Сам актер и его окружение тогда никак не прокомментировали эту информацию.