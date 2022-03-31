05:24 (мск), источник: Известия
Худое антитело: столкновение с «Омикроном» не защитит от других штаммов
Почему «Дельта» в случае прорывной инфекции дает в десять раз более высокие титры защитных белков.
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Переболевшие «Омикроном» не получают иммунитета от других штаммов коронавируса, показало исследование американских ученых. Они пришли к такому выводу, изучив случаи заражения людей, прошедших вакцинацию, но не сделавших бустерную прививку. При этом у пациентов в аналогичной ситуации, перенесших «Дельту», титры антител оказались почти в 11 раз выше. Специалисты связывают это с тем, что «Омикрон» размножается в основном на слизистых оболочках верхних дыхательных путей и не опускается в легкие, поэтому в крови не формируется достаточного количества защитных белков. Чтобы исключить риск заразиться, медики рекомендуют повторную вакцинацию.
Ученые кафедры лабораторной медицины Калифорнийского университета опубликовали исследование, в котором сравнили случаи заражения «Дельтой» и «Омикроном» при так называемой прорывной инфекции, когда заболевают вакцинированные от COVID-19. Специалисты изучили нейтрализующую активность иммунитета 128 привитых.
Ученые предположили, что тенденция может быть связана с более высокой долей бессимптомных (55% случаев) или легких инфекций (28,6%) среди зараженных новым штаммом.
«Эти результаты свидетельствуют о том, что прорывные инфекции, вызванные “Омикроном”, менее иммуногенны, чем при заражении “Дельтой”, и обеспечивают меньшую защиту от повторного заражения или заражения будущими вариантами», — сделали вывод исследователи.
Данным о слабом иммунном ответе после столкновения с «Омикроном» можно доверять, уверен главный врач медицинской клиники НАКФФ Максим Рыков. При этом новый штамм заразнее, а течение заболевания более легкое, добавил он.
— Вирус мутирует и приспосабливается под внешние факторы. Его эволюция происходит в том числе под влиянием нашего воздействия на него и очень многих других факторов внешней среды. Почему это происходит именно так — мы, к сожалению, не можем сказать. Так же как не можем точно сказать, сколько длится действие иммунитета, потому что просто не существует такой средней величины, — отметил специалист в беседе с «Известиями».
Он добавил, что действие иммунитета в каждом отдельном случае зависит от формы заболевания, образа жизни и сопутствующих заболеваний пациента, его иммунного статуса.
Главная особенность «Омикрона» в том, что он размножается в основном на слизистых оболочках верхних дыхательных путей и не опускается в легкие, именно поэтому после инфицирования новым штаммом часто не формируется большого количества защитных антител в крови, пояснила заведующая эпидемиологическим отделом клиники Hadassah Medical Moscow ГК «Медскан» Оксана Чикина.
— «Дельта»-штамм благодаря многочисленным видоизменениям и мутациям приобрел много «выигрышных» свойств. Он стал более контагиозным: по подсчетам, каждый носитель инфекции способен заразить 5−6 человек. Плюс у «Дельты» стал меньше период, примерно 5−7 дней. Необычные симптомы позволили дать более сильный иммунный ответ, — отметила она.
При этом ранее считалось, что «Омикрон» за счет тотального распространения вытеснит другие штаммы, напомнил эксперт в беседе с «Известиями». Ученые предполагали, что тем самым будут остановлены будущие волны заболеваемости. Однако время показало, что это не совсем так, заметил специалист.
Вероятно, у будущих вариантов коронавируса будет другой антигенный набор в спайковом белке, и организму придется к нему приспосабливаться, предположил Михаил Болков. Однако любой штамм создает перекрестный иммунитет, другое дело, что он менее эффективен, заключил он.
Тем временем в мире распространяется новый вариант коронавируса — «стелс-Омикрон». Этот штамм уже вызвал вспышку COVID-19 в Китае и ряде стран Европы. В России он пока не стал доминирующим. Как сообщали «Известиям» в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, в середине марта на этот вариант приходилось порядка 20% зафиксированных случаев коронавируса. В лидерах же продолжал держаться первоначальный вариант «Омикрона» BA.1. Однако расслабляться рано — последний отчет из Великобритании показал, что скорость прироста случаев инфицирования в неделю у нового штамма на 80% выше, чем у изначального «Омикрона». Линия BA.2 вызывает больше повторных заражений, а заболевание протекает с более выраженными симптомами, рассказали инфекционисты.