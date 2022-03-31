Телескоп «Хаббл» обнаружил самую далекую от Земли обозримую звезду

«Хаббл» — один из крупнейших телескопов в космосе, работает с 1990 года и входит в список Больших обсерваторий НАСА. «Хаббл» был совместно создан командой НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА).
«Космический телескоп “Хаббл” НАСА и ЕКА установил новую необычайную веху: (он — ред.) обнаружил свет звезды, которая существовала в течение первого миллиарда лет после рождения Вселенной во время Большого взрыва,… самой далекой из когда-либо наблюдавшихся отдельных звезд», — говорится в пресс-релизе на сайте агентства.
В заявлении отмечается, что обнаруженная звезда находится так далеко, что ее свету понадобилось 12,9 миллиарда лет, чтобы достичь Земли. Звезда видится такой, какой она была, когда возраст Вселенной составлял всего около 900 миллионов лет.
Ранее рекорд принадлежал звезде, обнаруженной телескопом в 2018 году. Эта звезда существовала, когда Вселенной было около 4 миллиардов лет.