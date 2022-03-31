Русский язык вошел в пятерку ведущих языков мира

По данным «Индекса-2021», русский язык уступил английскому, испанскому, китайскому и французскому, при этом обошел арабский, португальский, немецкий, японский, хинди, бенгали и урду. При составлении рейтинга учитывались численность говорящих на языке и численность пользователей интернета, количество интернет-ресурсов и объем научной информации на языке, статус языка в международных организациях, а также количество СМИ на языке.
«Безусловно, русский язык не самый распространенный по численности носителей, на том же хинди говорит большее число людей, но если оценивать язык по частоте использования в межстрановых, научных коммуникациях, то хинди отстает от многих других языков, которые относятся к категории международных», — прокомментировала результаты ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Маргарита Русецкая, слова которой привели ТАСС в пресс-службе.
Как отметили исследователи, по большинству параметров русский язык занимает срединные позиции — от 4 до 7, однако по количеству ресурсов на языке уже не первый год сохраняет вторую позицию. Как пояснила Русецкая, «в современном мире роль языков определяется не только и не столько численностью носителей».
Функциональная нагруженность языка, то есть его способность удовлетворять потребность человека в получении образования, информации, социальном и профессиональном взаимодействии, гораздо более важный фактор в определении его конкурентоспособности.
Маргарита Русецкаяректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина
Эксперты также проанализировали индекс устойчивости русского языка за 30-летний период — с 1991 по 2021 год — в СНГ. Индекс учитывает конституционный статус русского языка и его статус в государственных коммуникациях, долю обучающихся и преподающих на русском языке, долю научных публикаций на русском языке и долю русскоязычных СМИ.
По мнению авторов исследования, наиболее острой проблемой является сокращение сферы воспроизводства кадров русистов, численность обучающихся на русском языке за 30 лет сократилась вдвое на всех ступенях образования.
Анализируя долю научных публикаций на русском языке, специалисты выяснили, что он играет важную роль в национальной науке Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Азербайджана, тогда как не играет ведущей роли в Грузии, Латвии, Литве и Эстонии.
В некоторых странах постсоветского пространства за последние 30 лет произошел значительный рост доли русскоязычных изданий. Так, в Белоруссии — с 51% в 1990 году до 81% в 2021 году, в Азербайджане — с 20% до 36%, в Туркменистане — с 30% до 56%. При этом уменьшение доли русскоязычных СМИ не означает уменьшение их количества. Например, в Латвии число СМИ на русском языке увеличилось со 147 до 338, хотя доля на национальном рынке СМИ уменьшилась на 47%, обратили внимание в Институте Пушкина.