10:23 (мск), источник: Известия
Ушли в прорыв: что даст туротрасли обнуление НДС для гостиниц
Положительный эффект будет заметен и бизнесу, и потребителям.
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Президент России Владимир Путин 26 марта подписал закон об антикризисных налоговых мерах, направленных на поддержание экономики в условиях западных санкций. В их число входит и обнуление ставки НДС для гостиниц на пять лет начиная с 26 апреля 2022 года. Ставка обнуляется как для новых объектов или прошедших реновацию, включая связанную с ними деятельность, так и для уже существующих гостиничных предприятий. Для уже работающих гостиниц нулевая ставка НДС будет действовать до 30 июня 2027 года. Для новых объектов и для объектов, прошедших реновацию, нулевая ставка НДС будет действовать в течение пяти лет с момента ввода в эксплуатацию.
По оценке Догузовой, новация позволит сделать отрасль более конкурентоспособной, привлечь новых инвесторов и решить одну из ключевых проблем российского туризма — острый дефицит современных качественных отелей.
Кроме того, мера будет способствовать поддержанию на рынке комфортного соотношения цены и качества в гостиничной сфере, подчеркнула глава профильного ведомства.
Зарина Догузова напомнила, что сейчас в России действует одна из самых высоких в мире ставок НДС для туризма и индустрии гостеприимства — 20%. При этом в гостиничных организациях 100% добавленной стоимости формируется непосредственно в компании, поэтому НДС становится фактически налогом с оборота. Налоговая нагрузка, таким образом, превышает 30% от выручки при норме в туристической отрасли менее 10,5%.
«Такая нагрузка делает отрасль неконкурентной по сравнению с другими отраслями экономики и недостаточно привлекательной для инвесторов. При этом за последние 10 лет страны, где туризм вносит значительный вклад в ВВП, существенно снизили ставки НДС для гостиничного бизнеса или вовсе их обнулили», — подчеркнули в Ростуризме.
В Израиле, ОАЭ, Сингапуре и ряде других стран для гостиниц действует нулевая ставка НДС. В Китае ставка НДС для гостиниц составляет 9%, в странах Евросоюза — в среднем 7−8%. Обнуление или сокращение ставки НДС для гостиниц позволило этим странам заметно активизировать инвестиционную активность в туризме, отмечают в Ростуризме.
В Краснодарском крае, по данным, представленным Кондратьевым, работает порядка 10,5 тыс. средств размещения, что превышает количество отелей в других регионах России.
Снижение налогового обременения для гостиничного бизнеса, безусловно, нужная мера, которая привлечет внимание инвесторов к этому сегменту рынка и позволит российским отелям стать конкурентными, говорит Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР и генеральный директор туроператора «Дельфин». Но не стоит думать, что сейчас же массово начнут появляться новые отели.
Отвечая на вопрос, позволят ли налоговые льготы если не снизить, то сдержать рост цен на размещение в отелях, Ромашкин дал отрицательный ответ.
Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, считает меру давно назревшей и нужной, но уточняет, что реализация решения по обнулению НДС для гостиниц мгновенно рынок не изменит, даст положительный эффект в перспективе. «Данное решение позволит крупному и среднему бизнесу улучшить свою экономику, провести реновацию отелей. Налоговые послабления привлекут и инвесторов, что позволит увеличить активность в гостиничной отрасли, улучшить ее состояние. Между тем говорить о снижении средней стоимости гостиничных услуг пока рано. Да, снижения тарифов можно ждать в будущем, в том числе за счет роста качественного предложения. Цены же всегда корректируются в зависимости от спроса», — рассказал Прасов.
Позитивно воспринимает новую меру поддержки отрасли и Алексей Высоканов, учредитель и генеральный директор сетей отелей «Ателика» и «Дивный Мир». Но всё же, по словам Высоканова, эффект был бы более заметен при отмене НДС бессрочно либо минимум на 10−15 лет. Основными плательщиками НДС, напоминает эксперт, являются большие гостиницы. Основная же часть отелей работает по упрощенной системе налогообложения. Учитывая ограниченный срок, не до конца ясно, есть ли смысл для отельера переходить с упрощенной на общую систему налогообложения.
«Заинтересуют ли новые условия НДС инвесторов? Возникают сомнения. Глубина инвестирования [в отрасли] больше пяти лет. Поэтому, чтобы успешно привлекать инвестиции в гостиничную сферу и далее конкурировать на международном рынке, сроки обнуления ставки НДС должны быть выше», — заявил Высоканов.
Высоканов также считает маловероятным, что льготы приведут к корректировке тарифов в сторону уменьшения. Он отметил, что в грядущем летнем сезоне цены на отели увеличатся незначительно на курортах, куда нельзя доехать на поезде. Это, например, Геленджик. Тогда как в Сочи, Анапе цены низкими не будут.
Алексан Мкртчян, вице-президент Альянса туристических агентств, генеральный директор сети турагентств «Розовый Слон», полагает, что обнуление НДС не сможет стать действенной мерой в вопросе привлечения инвесторов в гостиничную отрасль по ряду причин. «Обнуление НДС на пять лет — это мало. Сейчас отель окупается в среднем в течение 15−17 лет. Строить гостиницу стало в разы дороже, ставки по кредитам заметно подросли. Сомневаюсь, что найдется много желающих инвестировать сейчас. Я бы не рассчитывал на приток денег в индустрию гостеприимства. Однозначно можно сказать, что одного снижения ставки НДС недостаточно для того, чтобы сделать гостиничный бизнес привлекательным для инвесторов», — говорит эксперт.
Отельеры, применяющие общую систему налогообложения, смогут, по словам Мкртчяна, направить деньги, например, на реконструкцию, увеличение заработной платы сотрудников или просто увеличить собственную прибыль. Но отелей, которые платят НДС, на рынке не более 20−30%, остальные работают по упрощенной системе, а значит, на них новые условия распространяться не будут.
Для конечных потребителей налоговые нововведения ничего не изменят, по крайней мере в ближайшей перспективе. Цены на размещение в российских отелях летом будут разные, но рассчитывать на совсем бюджетные ценники не стоит, заявил Алексан Мкртчян.