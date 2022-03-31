10:57 (мск), источник: N + 1
Зоологи насчитали несколько сотен неизвестных науке видов млекопитающих
В основном это мелкие грызуны, насекомоядные и рукокрылые.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Зоологи обнаружили, что около трети всех видов млекопитающих на самом деле состоят из нескольких видов, часть из которых до сих пор не получила научного описания. Таким образом, специалистам предстоит открыть еще несколько сотен видов млекопитающих. В основном речь о грызунах, насекомоядных и рукокрылых. С наибольшей вероятностью разделение ждет виды, которые отличаются мелким размером, обладают широким ареалом и живут в изменчивом климате. Результаты исследования опубликованы в статье для журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.
За несколько столетий биологи успели описать более миллиона видов эукариот, от простейших до птиц и млекопитающих. Однако предполагается, что известные науке виды составляют всего от одного до десяти процентов от реального биологического разнообразия. Например, большинство видов членистоногих, судя по всему, до сих пор не получили научного описания.
В попытке понять, как много живых существ еще предстоит открыть и где их искать, специалисты все чаще прибегают к компьютерному моделированию. Недавно мы рассказывали о том, как команда ботаников и экологов рассчитала, что в мире осталось около 9200 неописанных видов деревьев. А другая группа составила карту регионов, где наиболее высока вероятность встретить неизвестных науке позвоночных.
Зоолог Брайан Карстенс (Bryan C. Carstens) из Университета штата Огайо вместе с коллегами решил выяснить, как много неоткрытых видов осталось среди млекопитающих. По сравнению с насекомыми и другими беспозвоночными эта группа изучена достаточно хорошо. Тем не менее специалисты ежегодно описывают несколько новых видов млекопитающих. В основном это мелкие грызуны, насекомоядные и рукокрылые, однако порой ученым удается открыть новый вид приматов или даже китообразных. Кроме того, среди млекопитающих часто встречаются так называемые виды-двойники, которые почти неотличимы друг от друга внешне, но четко разделены генетически — выявлять их очень непросто. Именно на видах-двойниках и сосредоточились авторы новой работы.
Карстенс с соавторами объединили данные о результатах баркодирования ДНК 4310 видов млекопитающих со сведениями о систематическом положении, распространении и экологических предпочтениях всех современных видов млекопитающих. Проанализировав собранную информацию, исследователи пришли к выводу, что около трети всех видов млекопитающих на самом деле представляют собой комплексы из нескольких видов. Таким образом, несколько сотен видов млекопитающих все еще ожидают открытия. В основном это грызуны, насекомоядные и рукокрылые.
Дополнительный анализ с помощью алгоритма машинного обучения позволил выявить признаки видов, которые, скорее всего, состоят из нескольких видов-двойников. Скрытое разнообразие оказалось наиболее характерным для мелких видов с массой тела 45−135 граммов; широко распространенных видов с площадью ареала от 378072 квадратных километров до 1270799 квадратных километров; а также для видов, обитающих в регионах с сильными перепадами температур и количества осадков. На основе этих данных авторы пришли к выводу, что перспективнее всего искать новые виды млекопитающих в Юго-Восточной Азии. Впрочем, высока вероятность, что образцы многих таких видов уже хранятся в музеях, но пока неправильно классифицированы.
В последние годы зоологи все чаще разделяют известные виды млекопитающих на несколько новых. Например, недавно это произошло с сахарными сумчатыми летягами (Petaurus breviceps), которые обитают в Австралии и на Новой Гвинее. Исследователи предположили, что этот вид состоит из трех отдельных видов, численность двух из которых сильно сократилась.
Сергей Коленов