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12:02 (мск), источник: © РИА Новости

Ростуризм рассказал о новых чартерах и железнодорожных круизах по стране

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Туристические чартерные программы в весенне-летний период 2022 года запустят практически во все федеральные округа страны, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече правительства РФ с представителями туриндустрии.

Источник: Агентство «Москва»

«Мы продолжаем запускать новые доступные направления для отдыха наших граждан в рамках чартерной программы, — сказала Догузова. — Так, на весенне-летний период у нас запускаются чартеры на Кавказ — в Чечню и Дагестан, в Калининградскую область, Татарстан, Тюменскую область, на Алтай, в Карелию, на Байкал (Бурятия), Камчатку и Сахалин. Это практически все федеральные округа — и прекрасная возможность открывать для людей новые направления для отдыха в стране».

Кроме того, в пресс-службе Ростуризма отметили, что совместно с РЖД идет развитие нового формата железнодорожных круизов, когда поезд на время путешествия становится «отелем на колесах».

Летом такие круизы отправятся в Карелию, регионы Северо-Запада, на Кавказ и на Байкал. Продолжительность такого путешествия составит от пяти до семи дней, также разработана линейка коротких маршрутов выходного дня.

Туроператоры с 2020 года начали организовывать чартерные программы по регионам России при поддержке Ростуризма. Благодаря субсидированию половины стоимости фрахта самолета отдыхающие имеют возможность приобрести пакетные туры в полтора-два раза дешевле.

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