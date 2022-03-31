12:30 (мск), источник: Газета.Ру
Федор Бондарчук высказался об «отмене культуры»
Режиссер Федор Бондарчук высказался о современной культурной ситуации в своей передаче «Кино в деталях».
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Он признался, что думал о судьбе своей программы. «Признаюсь, я долго думал, как быть с программой в сложившейся ситуации. А сегодня прилетела подсказка. Фильм “Ника” нашей студии был показан на престижном фестивале в Техасе», — цитирует Бондарчука kp.ru.
«И я понял, что надо продолжать работать. Делать кино и рассказывать о кино, потому что отмена культуры — последняя и недопустимая мера», — заявил он.
Елизавета Янковская, исполнившая в картине роль поэтессы Ники Турбиной, получила приз «За выдающееся исполнение». Режиссером проекта выступила Василиса Кузьмина, сценарий Кузьмина создала с Юлией Гулян. Маму Турбиной играет Анна Михалкова. Дочь актеров Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского Лиза уже играла писательниц — в 2018 году она дебютировала в кино в роли Татьяны Берс в драме «История одного назначения».